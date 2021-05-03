«Заплатил по кредиту напарника $8000». Поручители рассказывают, как гасят чужие долги

Источник материала: Onliner Бытует мнение, что поручительство — это формальность, дружеский жест по отношению к другому человеку. Наверное, ни один поручитель, подписывая бумаги в банке, не предполагает, что ему придется отдавать свои кровные деньги. Но иногда такое бывает. Наши сегодняшние герои согласились поддержать своих знакомых в сложной ситуации, но в итоге были вынуждены платить за них.

Максим: «Знакомый с женой взяли льготный кредит на квартиру. Развелись и перестали платить»

Максим из Орши особо не горел желанием помочь ближнему. Тем не менее он стал поручителем на 20 лет для своего знакомого:

— Коллега долго упрашивал меня помочь. Мы даже не дружили, а так, общались на работе. Он уговорил меня, сказав, что это временное поручительство, что приедет его отец из России и переоформим все на него. Ну, думаю, ладно, раз это временно. Заключили договор, оформили кредит на его супругу, коллега тоже стал поручителем. Потом оказалось, что отец коллеги умер и переоформить поручительство с меня на него нельзя. Я это забросил.

Дело было в 2011-м. И в течение девяти лет все было хорошо — до прошлой весны:

— Я уже давно поменял место работы, с тем коллегой много лет не виделись и не пересекались. Как вдруг весной 2020 года мне звонят из банка и говорят, что человек уже два месяца ничего не платит, образовалась задолженность. Ко мне пришли из отдела принудительного исполнения, описали ноутбук моей жены. Я стал теребить своего коллегу, в итоге он погасил долг, который возник за два месяца.





— А спустя некоторое время он ушел от жены, и с августа 2020 года по кредиту снова никто не платит. Его супруга продолжает жить в той самой льготной квартире с двумя детьми. Я обращался к ней, говорил, что нужно платить. Она отвечала, что у нее маленькая зарплата, дети болеют, денег не хватает. А у меня своя семья, ребенок, свой кредит и рассрочки. Но задолженность других людей повесили на меня.

Сейчас по кредиту наросла просроченная задолженность в 1300 рублей. Отдел принудительного исполнения подал иск на взыскание этих средств с поручителей, и по решению суда на Максима повесили сумму в 850 рублей — эти деньги взяли с его карточки. На балансе мужчины было 40 рублей, теперь там минус.

Недавно Максиму пришло очередное письмо от банка. В этот раз написали, что банк вынужден рассмотреть вопрос о том, что поручители теперь должны закрыть весь долг по кредиту (который, как предполагалось, должник будет гасить ежемесячными платежами). А это еще 16 000 рублей.