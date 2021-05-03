«Кто бы что ни говорил, лучше MacBook ничего нет». Певица Лера Яскевич о своих гаджетах (видео)

Источник материала: Onliner Лера Яскевич начинала с каверов на популярные песни, затем участвовала в украинском шоу «X-Фактор» и запустила сольную карьеру. Сейчас Лера готовит уже четвертый альбом, который должен выйти относительно скоро. Onliner побывал в гостях у певицы и поговорил с ней о новом поколении музыки и технике, которой девушка пользуется для работы и домашних дел.

Кухня и рецепт быстрой пиццы

День у Леры начинается «в лучшем случае» около девяти-десяти утра. Девушка целиком занимается музыкой, поэтому на учебу спешить не надо/

— Я, кстати, уже окончила бы. Училась в Институте культуры на режиссуру обрядов и праздников.





Лера любит готовить, и внушительный набор техники на кухне действительно используется, а не стоит для вида. Правда, с посудомойкой как-то не задалось. Несмотря на полноразмерную машину, которая часа за полтора-два превратит гору грязной посуды в сверкающую, Лера и менеджер певицы Аня ее не запускают. Но иногда используют в качестве шкафа.





Особенно девушка ценит духовой шкаф:

— В предыдущей квартире была только индукционная плита без духовки, а я очень люблю готовить пиццы, да и в целом в духовке нравится все запекать. Когда переехали сюда, постоянно что-то запекали: курицу, картошку, пельмени под сыром.

Певица хвалит духовку за простоту: просто выбираешь режим — и дальше система все делает сама.

Рецепт быстрой пиццы от Леры Яскевич: «Взбиваешь два яйца, добавляешь молоко или воду, засыпаешь муку, пока не загустеет. Раскатываешь, кладешь на пергамент, смазываешь кетчупом и майонезом, сверху кладешь начинку, все присыпать сыром — и в духовку. Тесто получается тонкое и хрустящее».







Микроволновка считается почти незаменимой вещью на кухне, но иногда ее не особо-то и используют. Лера в основном размораживает в микроволновке замороженные продукты — собственно, большего от такой печи и не требуется.





Чайник у певицы бренда Bosch. Вообще, они стоят немало, за такой бюджет можно присмотреться к смарт-моделям , которые управляются с телефона. Отчасти это баловство, но как привыкнешь включать чайник через приложение, не вставая с дивана, то вернуться к олдскульному «подойти и нажать кнопочку» будет уже тяжело — проверено на себе.





Почти вся «тяжелая» техника на кухне одного бренда — Maunfeld. Варочная панель не черная, как часто встречается, а серо-бирюзового оттенка. Здесь какие-то недостатки найти сложно. Греет — и на том спасибо.

— Я знаю, что некоторые панели очень долго нагреваются. А эта — вообще пулемет. И мыть легко: пшик-пшик, щеточкой поводил — и готово.





Рядом видим красивейший тостер — такой отлично впишется в интерьер с винтажным стилем.





— Это был подарок Ане на день рождения. У этой фирмы вроде и чайники есть, и блендеры. Что-то вроде альтернативы дорогому SMEG, — говорит Лера.

Тостер умеет не только поджаривать ломтики хлеба, но и размораживать их. Зачем держать хлеб в морозильнике? Тогда он не черствеет и может долго храниться. Правда, Лера этой функцией тостера не пользуется. Да и, наверное, в большинстве случаев можно не переплачивать за разморозку.

Еще один девайс на кухне Леры — блендер:

— В марте прошлого года, когда все это началось, я захотела делать панкейки. И драники тоже. А на терке я не люблю картошку драть, это больше мама моя так делает. Поэтому я использую блендер.





Душа винила и «зависимость» от Netflix

Гостиная у девушек — комната для отдыха и посиделок. Здесь сразу несколько вещей указывают на то, что в доме живет музыкант или по меньшей мере меломан. Прежде всего это виниловый проигрыватель ION Audio Max LP с заказной гравировкой — подарок от Ани.





С этого диалога началось знакомство Ани и Леры

О виниле девушка рассказывает с восторгом:

— Здесь есть душа, понимаешь? Иногда вот просто ничего не хочешь слушать, а потом включаешь проигрыватель — и ты уже словно в другом месте.

По словам Леры, она с детства полюбила пластинки:

— В Витебске у двоюродной бабушки я слушала сказки на виниле. Еще в Богушевске было много пластинок, а проигрывателя не было. И мне всегда так хотелось музыку на виниле слушать!

Теперь у Леры два проигрывателя: один — подарок от Ани, а второй она получила в рамках сотрудничества. Он от Yves Saint Laurent.

— Они выпускали духи в коллаборации с Дуой Липой (британская певица. — Прим. Onliner) и назвали их Libra. Компания прислала портативный бокс, в котором были проигрыватель, парфюм и пластинка с песней, которую Липа написала для этого аромата. Проигрыватель неплох, но какой-то он слегка хлипкий. И хотя здесь можно выбирать скорость, все равно на тяжелых пластинках проигрывание шло некорректно.







Коллекция альбомов регулярно пополняется: если есть проигрыватель, то пластинка — отличный подарок для меломана. Пластинки девушке дарят друзья и подписчики.

— Вот эту пластинку The Neighbourhood мне прислал наш хороший знакомый из Екатеринбурга. Еще у меня в коллекции много Эда Ширана, есть Лана Дель Рей, Queen.





Здесь же стоит телевизор LG.

— Это просто супер. После долгой жизни без телевизора я стала буквально зависима от Netflix. Смотрю «Дневники вампира», до этого посмотрела «Наследие» и «Секс в большом городе». Даже специально «Амедиатеку» установила… У меня просто миллион подписок: Netflix, «Амедиатека», «КиноПоиск», IVI, Megogo. Фильмы и сериалы — это прямо мое.





Рядом с телевизором — «Яндекс.Станция», причем флагманская, а не мини-версия. Колонка работает практически все время: девушки постоянно включают музыку для фона, при готовке блюд устанавливают на колонке таймеры. Это, кстати, реально очень удобно: достаточно сказать «Алиса, таймер на полчаса», и не нужен телефон, чтобы завести время через него. Сбоку еще есть место под игровую приставку, и девушка признается, что очень хочет консоль — скорее всего, купит PlayStation 5.



Сейчас у «Станции» только один минус, говорит Лера: «Хочется, чтобы она со мной здоровалась, когда домой возвращаюсь. Но до этого мы пока не доросли»

Для укладки волос Лера использует плойки и самый обычный фен без наворотов. Фен взяли первый попавшийся в магазине, и претензий к нему нет.







А плоек у Леры две.

— Все началось с того, что в рамках одного проекта меня ужасно постригли в парикмахерской. Я не знала, что делать с волосами. Единственный способ хоть как-то взглянуть на себя без слез — крутить волосы каждый день. Пошли в магазин и купили, кажется, одну из самых дешевых плоек — это Vitek. Я решила, что для обучения подойдет. И она у нас уже года три, не меньше.







Вторая плойка появилась, когда понадобилось «делать накрутку, как от косичек».

— Бывает bad hair day — волосы не лежат, и все тут. Поэтому я где-то за 140 рублей купила новую плойку и очень ею довольна: она делает волосы классными волнами.





Лера говорит, что в «X-Фактор» не стремилась: ей самой написали люди из передачи, которые искали артистов. Потом во Дворце спорта проходил отбор участников, и певицу пригласили на шоу в Украине. Постепенно к девушке пришла популярность, причем количество подписчиков на YouTube набиралось плавно — не было какого-то события, после чего популярность резко подскочила.

— Многие думают, что я была где-то там, внизу, потом выступила на «X-Факторе» и вдруг оказалась вон там, наверху. Ерунда полная. Подписчики набирались очень медленно. Постепенно появились хитовые песни, люди в целом стали больше времени уделять YouTube как площадке, плюс каверы на Макса Коржа, ЛСП.





Песни, по словам Леры, проще всего писать об эмоциях и переживаниях.

— Это самый легкий способ. А есть песни, для которых выбираешь тему и выражаешь свое отношение к ней. Если что-то стреляет в голову, записываешь их в заметки, а потом возвращаешься к ним — смотришь, дорабатываешь текст, приходишь к каким-то новым мыслям.

«Одну песню целиком написала на iPad»

Запись демок и набросков композиций происходит дома. Набор современного музыканта довольно простой: MIDI-клавиатура, ноутбук, наушники, планшет. Лера в основном выбирает технику Apple.

О MacBook Pro девушка отзывается восторженно:

— Мне кажется, кто бы что ни говорил, лучше MacBook ничего нет. Да, для каких-то особенных целей людям нужны другие компьютеры, но в плане монтажа и записи музыки — я не знаю, что может быть лучше. Очень долго я работала на ASUS. Он был классный: большая диагональ, летал как птичка. Но когда ты впервые касаешься MacBook — это нечто.

На ноутбук однажды пролили чай с лимоном, а MacBook хоть бы что — только тачпад слегка залипал, но со временем все вернулось в норму.





Планшет у Леры тоже от Apple — iPad Pro в версии на 11 дюймов. Изначально девушка купила его для рисования, но иногда и песни пишет прямо на планшете. Для этого подходит нативное приложение Garage Band.

— Одну песню целиком написала на iPad, но какую именно, точно не вспомню. Иногда здесь «рыбу» пишу, удобно что-нибудь быстренько накидать. А потом уже переношу на MacBook для доработки записи в Logic Pro X.





На планшете Лера любит рисовать

На планшете Лера любит рисовать

На планшете Лера любит рисовать

Наушники бренда AKG Лере подарили на день рождения.

— Честно скажу, не знаю, как их выбирать. Я просто посмотрела отзывы и скинула ребятам ссылку. Наушники классные. Говорят, что есть еще лучше, но мне очень удобно с этими. Круто слышать больше звуков, чем из колонок ноутбука. Хотя, конечно, это несравнимые вещи. Проводные наушники — то что надо. Ладно там с AirPods гонять, но вот ты сидишь, пишешь музыку, и у тебя вдруг наушники разряжаются — и что делать?





Телефон у Леры тоже от Apple, и это уже ее третий iPhone. Первым был iPhone 6, причем девушка выиграла его. В Казани проходил конкурс каверов, и Лера захотела поучаствовать. Но в реальность приза не верила.

— А потом увидела в Instagram победительницу, смотрю ее страницу — она действительно iPhone выиграла. Я тогда начала участвовать во всех конкурсах, и я выиграла три раза подряд. Призами были фотоаппарат, набор Guitar Hero и еще что-то. Я попросила три приза обменять на один iPhone, и организаторы согласились. Проходила я с этим iPhone до первого курса. Потом телефон стал сдавать позиции, и я перешла на iPhone 7 Plus с 64 «гигами» — а это ну очень мало. У меня много фотографий, видео. Мне хочется держать телефон в чистоте, сгрузить все на облако. Но если удаляешь с телефона, то и из iCloud ведь тоже удаляется. А прошлым летом мама подарила мне iPhone 11 Pro. Я сначала была сильно против, но потом поняла, что мама обижается из-за того, что я не хочу принимать подарок. В итоге согласилась.





Лера перепробовала все музыкальные сервисы и остановилась на Spotify.

— У меня был миллион подписок одновременно, и я начала отказываться от них. С Boom что-то не срослось, долго пользовалась «Яндекс.Музыкой». Однажды поехали в тур, и я скачала весь альбом The Weekend, а Apple Music все «запикал», хотя цензуру я отключила. Меня это очень бесило, там песни из пробелов состояли. С «Яндекс.Музыкой» такого не было. А потом на рынок пришел Spotify — и пошло-поехало.

Пандемия и успех Моргенштерна

Кроме записи песен, Лера выкладывает ролики в TikTok. Свое видение сервиса девушка объясняет так:

— А мне просто нравится. Во мне есть немного какой-то старости, когда ты чуть-чуть сопротивляешься тому, что появляется. Но я стараюсь прибивать это на корню. Помню, появился TikTok, и я такая: «Ну что это за фигня?» А потом я сказала себе: «Время идет. Ко всему нужно относиться проще. Это просто еще одна площадка». Дальше я поняла, что залипаю в ролики, и решила, что тоже хочу снимать видео. Отбрасываешь в сторону предрассудки, берешь и делаешь.





До пандемии Лера гастролировала по Беларуси и ближнему зарубежью. Туры были плотные: концерты почти каждый день. Это сильно отражается на голосе.

— Бывают моменты, когда поешь по четыре дня подряд. Даже если чувствуешь себя бодро, организм все равно изматывается, и связки тоже. В первые туры я много болела, было очень тяжело выступать. Ужасно стыдно: выходишь, поешь плохим голосом и ничего с этим сделать не можешь. Приходилось оправдываться, что болею. Фонограмму ставить? Ну нет, это же читерство какое-то. Я так никогда не выступала.

Сейчас концерты на паузе, но Лера поддерживает интерес публики роликами на YouTube. Причем некоторые исполнители, кажется, только выиграли от пандемии: какой-нибудь Моргенштерн собирает десятки миллионов просмотров на своих клипах.

По мнению Леры, успех подобных артистов прост:

— Это естественность поведения и… даже не эпатаж, а провоцирование эмоций. И он делает это резко — соответственно, и эмоции резкие. Конечно, о нем будут говорить, а молодым людям такое поведение нравится.

Все гитары Лере дарят. Инструмент бренда Martin — подарок от менеджера Ани. Гитара выглядит один в один как у Эда Ширана.

— Прикол гитары — она достаточно маленькая и комфортная, при этом звучит богато. Лучшая гитара из тех, что у меня есть, — рассказывает певица.







Еще у Леры есть несколько укулеле.

— Это был мой первый музыкальный инструмент, на который я сама себе заработала. Заказала за 70 баксов.

Помню, когда укулеле приехала, я решила, что в школу не пойду. Так и сказала маме: «Иду на почту и домой». Я сидела и играла, пока пальцы не «втоптались». Потом поспала час, проснулась и снова начала играть. Уже на следующий день могла сыграть Stay With Me Сэма Смита.

Играть училась сама. Укулеле — инструмент до сих пор редкий, хайп вокруг него стала замечать только в последние годы.

Теперь Лера записывает четвертый альбом. Название пока не выбрали.

— Это самое сложное, мы всегда будто в последний вагон с ним впрыгиваем. И с обложкой тоже так. Сначала занимаешься музыкой, доводишь ее до ума, а потом: «Блин, точно! Обложка! Название!» Звучание будет поп-роковым, много гитары, живые барабаны и живой бас, что очень здорово.

Релиз альбома состоится до конца весны.





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