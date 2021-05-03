|
«Кто бы что ни говорил, лучше MacBook ничего нет». Певица Лера Яскевич о своих гаджетах (видео)
Источник материала: Onliner
Лера Яскевич начинала с каверов на популярные песни, затем участвовала в украинском шоу «X-Фактор» и запустила сольную карьеру. Сейчас Лера готовит уже четвертый альбом, который должен выйти относительно скоро. Onliner побывал в гостях у певицы и поговорил с ней о новом поколении музыки и технике, которой девушка пользуется для работы и домашних дел.
Кухня и рецепт быстрой пиццы
День у Леры начинается «в лучшем случае» около девяти-десяти утра. Девушка целиком занимается музыкой, поэтому на учебу спешить не надо/
— Я, кстати, уже окончила бы. Училась в Институте культуры на режиссуру обрядов и праздников.
Лера любит готовить, и внушительный набор техники на кухне действительно используется, а не стоит для вида. Правда, с посудомойкой как-то не задалось. Несмотря на полноразмерную машину, которая часа за полтора-два превратит гору грязной посуды в сверкающую, Лера и менеджер певицы Аня ее не запускают. Но иногда используют в качестве шкафа.
загрузка на 13 комплектов посуды, электронное управление, 5 программ, 59.8×55×81.5 см, нержавеющая сталь цвет, сушка: активная конденсация, индикация на полу: луч
загрузка на 13 комплектов посуды, сенсорное управление, 8 программ, 59.6×55×82 см, черный цвет, сушка: конденсационная, индикация на полу: луч
Особенно девушка ценит духовой шкаф:
— В предыдущей квартире была только индукционная плита без духовки, а я очень люблю готовить пиццы, да и в целом в духовке нравится все запекать. Когда переехали сюда, постоянно что-то запекали: курицу, картошку, пельмени под сыром.
Певица хвалит духовку за простоту: просто выбираешь режим — и дальше система все делает сама.
Рецепт быстрой пиццы от Леры Яскевич: «Взбиваешь два яйца, добавляешь молоко или воду, засыпаешь муку, пока не загустеет. Раскатываешь, кладешь на пергамент, смазываешь кетчупом и майонезом, сверху кладешь начинку, все присыпать сыром — и в духовку. Тесто получается тонкое и хрустящее».
электрический с конвекцией, объем 76 л, 10 режимов, очистка ручная, проволочные направляющие, телескопические направляющие, энергопотребление A
электрический с конвекцией, объем 76 л, 9 режимов, очистка ручная, проволочные направляющие, телескопические направляющие, энергопотребление A
электрический с конвекцией, микроволны, объем 44 л, 9 режимов, очистка ручная, энергопотребление A
Микроволновка считается почти незаменимой вещью на кухне, но иногда ее не особо-то и используют. Лера в основном размораживает в микроволновке замороженные продукты — собственно, большего от такой печи и не требуется.
свободностоящее исполнение, микроволны (соло), объем 20 л, выходная мощность микроволн 700 Вт, управление сенсорное, автоприготовление, авторазмораживание, цвет черный
свободностоящее исполнение, микроволны (соло), объем 20 л, выходная мощность микроволн 700 Вт, управление электронное, автоприготовление, авторазмораживание, цвет серебристый/черный
свободностоящее исполнение, микроволны (соло), объем 20 л, выходная мощность микроволн 700 Вт, управление механическое, цвет белый
Чайник у певицы бренда Bosch. Вообще, они стоят немало, за такой бюджет можно присмотреться к
2400 Вт, объем 1.5 л, терморегулятор, цвет белый/нержавеющая сталь
2400 Вт, объем 1.7 л, цвет белый
2200 Вт, объем 1.7 л, цвет черный
Почти вся «тяжелая» техника на кухне одного бренда — Maunfeld. Варочная панель не черная, как часто встречается, а серо-бирюзового оттенка. Здесь какие-то недостатки найти сложно. Греет — и на том спасибо.
— Я знаю, что некоторые панели очень долго нагреваются. А эта — вообще пулемет. И мыть легко: пшик-пшик, щеточкой поводил — и готово.
индукционная на 2 конфорки, cтеклокерамика, мощность: 3600 Вт, независимая установка, размеры (ШхГ): 28.8x52 см
индукционная на 3 конфорки, cтеклокерамика, мощность: 6600 Вт, независимая установка, размеры (ШхГ): 45x51 см
индукционная на 2 конфорки, cтеклокерамика, мощность: 3500 Вт, независимая установка, размеры (ШхГ): 28.8x52 см
Рядом видим красивейший тостер — такой отлично впишется в интерьер с винтажным стилем.
810 Вт, количество тостов: 2, корпус: металл, 6 степеней обжаривания, цвет зеленый
— Это был подарок Ане на день рождения. У этой фирмы вроде и чайники есть, и блендеры. Что-то вроде альтернативы дорогому SMEG, — говорит Лера.
Тостер умеет не только поджаривать ломтики хлеба, но и размораживать их. Зачем держать хлеб в морозильнике? Тогда он не черствеет и может долго храниться. Правда, Лера этой функцией тостера не пользуется. Да и, наверное, в большинстве случаев можно не переплачивать за разморозку.
Еще один девайс на кухне Леры — блендер:
— В марте прошлого года, когда все это началось, я захотела делать панкейки. И драники тоже. А на терке я не люблю картошку драть, это больше мама моя так делает. Поэтому я использую блендер.
600 Вт, 1 скорость
600 Вт, 12 скоростей
750 Вт, 12 скоростей, многоступенчатая регулировка скорости
Душа винила и «зависимость» от Netflix
Гостиная у девушек — комната для отдыха и посиделок. Здесь сразу несколько вещей указывают на то, что в доме живет музыкант или по меньшей мере меломан. Прежде всего это виниловый проигрыватель ION Audio Max LP с заказной гравировкой — подарок от Ани.
ременной привод, 33 1/3, 45 и 78 об/мин, электронное переключение скоростей, встроенный фонокорректор, тонарм поворотный (прямой), картридж с подвижным магнитом (MM), цвет коричневый
О виниле девушка рассказывает с восторгом:
— Здесь есть душа, понимаешь? Иногда вот просто ничего не хочешь слушать, а потом включаешь проигрыватель — и ты уже словно в другом месте.
По словам Леры, она с детства полюбила пластинки:
— В Витебске у двоюродной бабушки я слушала сказки на виниле. Еще в Богушевске было много пластинок, а проигрывателя не было. И мне всегда так хотелось музыку на виниле слушать!
Теперь у Леры два проигрывателя: один — подарок от Ани, а второй она получила в рамках сотрудничества. Он от Yves Saint Laurent.
— Они выпускали духи в коллаборации с Дуой Липой (британская певица. — Прим. Onliner) и назвали их Libra. Компания прислала портативный бокс, в котором были проигрыватель, парфюм и пластинка с песней, которую Липа написала для этого аромата. Проигрыватель неплох, но какой-то он слегка хлипкий. И хотя здесь можно выбирать скорость, все равно на тяжелых пластинках проигрывание шло некорректно.
Коллекция альбомов регулярно пополняется: если есть проигрыватель, то пластинка — отличный подарок для меломана. Пластинки девушке дарят друзья и подписчики.
— Вот эту пластинку The Neighbourhood мне прислал наш хороший знакомый из Екатеринбурга. Еще у меня в коллекции много Эда Ширана, есть Лана Дель Рей, Queen.
Здесь же стоит телевизор LG.
— Это просто супер. После долгой жизни без телевизора я стала буквально зависима от Netflix. Смотрю «Дневники вампира», до этого посмотрела «Наследие» и «Секс в большом городе». Даже специально «Амедиатеку» установила… У меня просто миллион подписок: Netflix, «Амедиатека», «КиноПоиск», IVI, Megogo. Фильмы и сериалы — это прямо мое.
43" 3840x2160 (4K UHD), матрица VA, частота матрицы 60 Гц, индекс динамичных сцен 2100, Smart TV (Samsung Tizen), HDR, Wi-Fi
Рядом с телевизором — «Яндекс.Станция», причем флагманская, а не мини-версия. Колонка работает практически все время: девушки постоянно включают музыку для фона, при готовке блюд устанавливают на колонке таймеры. Это, кстати, реально очень удобно: достаточно сказать «Алиса, таймер на полчаса», и не нужен телефон, чтобы завести время через него. Сбоку еще есть место под игровую приставку, и девушка признается, что очень хочет консоль — скорее всего, купит PlayStation 5.
825 ГБ, разрешение игр - 4K UHD (2160p), поддержка HDR, в комплекте 1 игра
Сейчас у «Станции» только один минус, говорит Лера: «Хочется, чтобы она со мной здоровалась, когда домой возвращаюсь. Но до этого мы пока не доросли»
50 Вт, питание от сети, Bluetooth 4.1, Wi-Fi, DLNA
Для укладки волос Лера использует плойки и самый обычный фен без наворотов. Фен взяли первый попавшийся в магазине, и претензий к нему нет.
1300 Вт, ионизация, термодатчик, шнур 2.5 м, розовый/серебристый
1600 Вт, ионизация, термодатчик, независимая регулировка температуры, шнур 2.7 м, серебристый/фиолетовый
2200 Вт, ионизация, независимая регулировка температуры, шнур 1.8 м, фиолетовый
А плоек у Леры две.
— Все началось с того, что в рамках одного проекта меня ужасно постригли в парикмахерской. Я не знала, что делать с волосами. Единственный способ хоть как-то взглянуть на себя без слез — крутить волосы каждый день. Пошли в магазин и купили, кажется, одну из самых дешевых плоек — это Vitek. Я решила, что для обучения подойдет. И она у нас уже года три, не меньше.
Вторая плойка появилась, когда понадобилось «делать накрутку, как от косичек».
— Бывает bad hair day — волосы не лежат, и все тут. Поэтому я где-то за 140 рублей купила новую плойку и очень ею довольна: она делает волосы классными волнами.
выпрямитель, керамика, регулировка температуры: 10 режимов, максимальная температура: 220 °С, нагрев 30 с
выпрямитель, 55 Вт, керамика, регулировка температуры: 5 режимов, максимальная температура: 230 °С
выпрямитель, 50 Вт, керамика, регулировка температуры: 11 режимов, максимальная температура: 220 °С
Лера говорит, что в «X-Фактор» не стремилась: ей самой написали люди из передачи, которые искали артистов. Потом во Дворце спорта проходил отбор участников, и певицу пригласили на шоу в Украине. Постепенно к девушке пришла популярность, причем количество подписчиков на YouTube набиралось плавно — не было какого-то события, после чего популярность резко подскочила.
— Многие думают, что я была где-то там, внизу, потом выступила на «X-Факторе» и вдруг оказалась вон там, наверху. Ерунда полная. Подписчики набирались очень медленно. Постепенно появились хитовые песни, люди в целом стали больше времени уделять YouTube как площадке, плюс каверы на Макса Коржа, ЛСП.
Песни, по словам Леры, проще всего писать об эмоциях и переживаниях.
— Это самый легкий способ. А есть песни, для которых выбираешь тему и выражаешь свое отношение к ней. Если что-то стреляет в голову, записываешь их в заметки, а потом возвращаешься к ним — смотришь, дорабатываешь текст, приходишь к каким-то новым мыслям.
«Одну песню целиком написала на iPad»
Запись демок и набросков композиций происходит дома. Набор современного музыканта довольно простой: MIDI-клавиатура, ноутбук, наушники, планшет. Лера в основном выбирает технику Apple.
О MacBook Pro девушка отзывается восторженно:
— Мне кажется, кто бы что ни говорил, лучше MacBook ничего нет. Да, для каких-то особенных целей людям нужны другие компьютеры, но в плане монтажа и записи музыки — я не знаю, что может быть лучше. Очень долго я работала на ASUS. Он был классный: большая диагональ, летал как птичка. Но когда ты впервые касаешься MacBook — это нечто.
На ноутбук однажды пролили чай с лимоном, а MacBook хоть бы что — только тачпад слегка залипал, но со временем все вернулось в норму.
13.3" 2560 x 1600 IPS, 60 Гц, несенсорный, Apple M1 3200 МГц, 16 ГБ, SSD 256 ГБ, граф. адаптер: встроенный, Mac OS, цвет крышки серый
13.3" 2560 x 1600 IPS, 60 Гц, несенсорный, Intel Core i3 1000G4 1100 МГц, 8 ГБ, SSD 256 ГБ, граф. адаптер: встроенный, Mac OS, цвет крышки серый
Планшет у Леры тоже от Apple — iPad Pro в версии на 11 дюймов. Изначально девушка купила его для рисования, но иногда и песни пишет прямо на планшете. Для этого подходит нативное приложение Garage Band.
— Одну песню целиком написала на iPad, но какую именно, точно не вспомню. Иногда здесь «рыбу» пишу, удобно что-нибудь быстренько накидать. А потом уже переношу на MacBook для доработки записи в Logic Pro X.
На планшете Лера любит рисовать
На планшете Лера любит рисовать
На планшете Лера любит рисовать
11" IPS (2388x1668), iPadOS, Apple A12Z Bionic, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, цвет серый
10.2" IPS (2160x1620), iPadOS, Apple A12 Bionic, флэш-память 32 ГБ, цвет темно-серый
Наушники бренда AKG Лере подарили на день рождения.
— Честно скажу, не знаю, как их выбирать. Я просто посмотрела отзывы и скинула ребятам ссылку. Наушники классные. Говорят, что есть еще лучше, но мне очень удобно с этими. Круто слышать больше звуков, чем из колонок ноутбука. Хотя, конечно, это несравнимые вещи. Проводные наушники — то что надо. Ладно там с AirPods гонять, но вот ты сидишь, пишешь музыку, и у тебя вдруг наушники разряжаются — и что делать?
беспроводные наушники с микрофоном, мониторные (охватывающие), портативные/профессиональные, Bluetooth 5.0, 15-28000 Гц, поворотные чашки/складное оголовье, время работы 24 ч, кабель 3 м
наушники, мониторные (охватывающие), профессиональные, 18-20000 Гц, кабель 2.5 м
беспроводные наушники с микрофоном, мониторные (охватывающие), портативные/профессиональные, Bluetooth 5.0, 5-40000 Гц, поворотные чашки/складное оголовье, время работы 40 ч, кабель 1.2 м
Телефон у Леры тоже от Apple, и это уже ее третий iPhone. Первым был iPhone 6, причем девушка выиграла его. В Казани проходил конкурс каверов, и Лера захотела поучаствовать. Но в реальность приза не верила.
— А потом увидела в Instagram победительницу, смотрю ее страницу — она действительно iPhone выиграла. Я тогда начала участвовать во всех конкурсах, и я выиграла три раза подряд. Призами были фотоаппарат, набор Guitar Hero и еще что-то. Я попросила три приза обменять на один iPhone, и организаторы согласились. Проходила я с этим iPhone до первого курса. Потом телефон стал сдавать позиции, и я перешла на iPhone 7 Plus с 64 «гигами» — а это ну очень мало. У меня много фотографий, видео. Мне хочется держать телефон в чистоте, сгрузить все на облако. Но если удаляешь с телефона, то и из iCloud ведь тоже удаляется. А прошлым летом мама подарила мне iPhone 11 Pro. Я сначала была сильно против, но потом поняла, что мама обижается из-за того, что я не хочу принимать подарок. В итоге согласилась.
Apple iOS, экран 5.8" OLED (1125x2436), Apple A13 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 3190 мАч, 1 SIM
Лера перепробовала все музыкальные сервисы и остановилась на Spotify.
— У меня был миллион подписок одновременно, и я начала отказываться от них. С Boom что-то не срослось, долго пользовалась «Яндекс.Музыкой». Однажды поехали в тур, и я скачала весь альбом The Weekend, а Apple Music все «запикал», хотя цензуру я отключила. Меня это очень бесило, там песни из пробелов состояли. С «Яндекс.Музыкой» такого не было. А потом на рынок пришел Spotify — и пошло-поехало.
Пандемия и успех Моргенштерна
Кроме записи песен, Лера выкладывает ролики в TikTok. Свое видение сервиса девушка объясняет так:
— А мне просто нравится. Во мне есть немного какой-то старости, когда ты чуть-чуть сопротивляешься тому, что появляется. Но я стараюсь прибивать это на корню. Помню, появился TikTok, и я такая: «Ну что это за фигня?» А потом я сказала себе: «Время идет. Ко всему нужно относиться проще. Это просто еще одна площадка». Дальше я поняла, что залипаю в ролики, и решила, что тоже хочу снимать видео. Отбрасываешь в сторону предрассудки, берешь и делаешь.
До пандемии Лера гастролировала по Беларуси и ближнему зарубежью. Туры были плотные: концерты почти каждый день. Это сильно отражается на голосе.
— Бывают моменты, когда поешь по четыре дня подряд. Даже если чувствуешь себя бодро, организм все равно изматывается, и связки тоже. В первые туры я много болела, было очень тяжело выступать. Ужасно стыдно: выходишь, поешь плохим голосом и ничего с этим сделать не можешь. Приходилось оправдываться, что болею. Фонограмму ставить? Ну нет, это же читерство какое-то. Я так никогда не выступала.
Сейчас концерты на паузе, но Лера поддерживает интерес публики роликами на YouTube. Причем некоторые исполнители, кажется, только выиграли от пандемии: какой-нибудь Моргенштерн собирает десятки миллионов просмотров на своих клипах.
По мнению Леры, успех подобных артистов прост:
— Это естественность поведения и… даже не эпатаж, а провоцирование эмоций. И он делает это резко — соответственно, и эмоции резкие. Конечно, о нем будут говорить, а молодым людям такое поведение нравится.
Все гитары Лере дарят. Инструмент бренда Martin — подарок от менеджера Ани. Гитара выглядит один в один как у Эда Ширана.
— Прикол гитары — она достаточно маленькая и комфортная, при этом звучит богато. Лучшая гитара из тех, что у меня есть, — рассказывает певица.
акустическая, вестерн, правосторонняя, 6 струн, 18 ладов, мензура 25.5", dreadnought, шпон липы/шпон липы
акустическая, классическая, правосторонняя, 6 струн, 19 ладов, мензура 25.6", CG (classic guitar), ель/меранти
акустическая, вестерн, правосторонняя, 6 струн, 18 ладов, folk, липа/липа
Еще у Леры есть несколько укулеле.
— Это был мой первый музыкальный инструмент, на который я сама себе заработала. Заказала за 70 баксов.
Помню, когда укулеле приехала, я решила, что в школу не пойду. Так и сказала маме: «Иду на почту и домой». Я сидела и играла, пока пальцы не «втоптались». Потом поспала час, проснулась и снова начала играть. Уже на следующий день могла сыграть Stay With Me Сэма Смита.
Играть училась сама. Укулеле — инструмент до сих пор редкий, хайп вокруг него стала замечать только в последние годы.
Теперь Лера записывает четвертый альбом. Название пока не выбрали.
— Это самое сложное, мы всегда будто в последний вагон с ним впрыгиваем. И с обложкой тоже так. Сначала занимаешься музыкой, доводишь ее до ума, а потом: «Блин, точно! Обложка! Название!» Звучание будет поп-роковым, много гитары, живые барабаны и живой бас, что очень здорово.
Релиз альбома состоится до конца весны.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лера Яскевич начинала с каверов на популярные песни, затем участвовала в украинском шоу «X-Фактор» и запустила сольную карьеру. Сейчас Лера готовит уже четвертый...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)