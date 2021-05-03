Что ты такое? По Минску катается необычный и уникальный трицикл Vanderhall

Источник материала: Onliner Отгадайте загадку: без дверей, на трех колесах, на «автомате», с кондиционером, ремнями безопасности и ESP, но не машина? Правильный ответ — трицикл Vanderhall Venice. Сплошное противоречие во всей красе: для таможни это автомобиль, для ГАИ — мотоцикл, для нас — «поворачиватель голов №1» в потоке. Кстати, похоже, единственный экземпляр в Беларуси. В России и Казахстане мы тоже не нашли ни объявлений о продаже, ни информации о тест-драйвах, проведенных на территории ТС.





«Это» правильно называть именно трицикл, потому что трайком считается мотоцикл с двумя колесами сзади. Здесь же, как видите, два колеса расположены спереди. И хотя для нас Vanderhall — словно пришелец с другой планеты, на самом деле в этом сегменте присутствует очень много производителей, начиная с экзотической Campagna Motors с моделью T-REX и заканчивая такими крупными игроками, как Can-AM с моделью Spyder или Polaris со своим безумным Slingshot. Но Vanderhall выделяется даже на их фоне — и внешне, и конструктивно.









Немного истории и техчасти

Несмотря на то что выглядит трицикл как-то очень по-британски, на самом деле компания Vanderhall Motor Works базируется в США (штат Юта). Она была основана в 2010 году, а в 2012-м представила первую модель — Laguna. Правда, ее производство удалось освоить лишь четыре года спустя, но затем модельный ряд стал стремительно разрастаться. Тестируемый нами Venice появился в 2017-м, затем компания выпустила электрический трицикл Edison. Сегодня они и составляют модельный ряд Vanderhall, а в ближайшее время американцы грозятся освоить производство компактного четырехколесного багги Navarro.









Теперь перейдем к технической части. Трициклы строят по-разному: с мотоциклетным или автомобильным мотором, с передним или задним приводом, с крышей или без, с автоматической или механической трансмиссией. Как правило, модели для экстремального вождения имеют двигатель от спортбайка, задний привод и мотоциклетную же коробку передач с секвентальным (читай — очень быстрым) переключением. На них можно дрифтить, гонять в управляемом скольжении — в общем, черпать адреналин столовыми ложками.

С Vanderhall ситуация немного иная. Как бы странно это ни прозвучало, но предназначен он для тех, кто хочет безопасного адреналина. Чтоб захватывало дух, но без риска. Именно по этой причине владелец Артем и выбрал Venice. «Я очень люблю активную езду, но моя жена боится мотоцикла, — рассказывает он. — Хотел было уже купить CanAm, он же более устойчивый, но супругу по-прежнему смущала мотоциклетная посадка. А когда я увидел Vanderhall, то понял: вот, это именно то, что мне нужно!»









«Забавна сама история, как я узнал про Vanderhall, — продолжает Артем. — У меня своя СТО, я ремонтирую автомобили, которые мои партнеры импортируют из США. И вот у них в инстаграм-профиле я увидел пост о Vanderhall, мгновенно загорелся идеей и тут же позвонил ребятам. Они долго подыскивали варианты, ведь в США такие трициклы тоже экзотика. В одном не хватало стекла, а оно оригинальное и дорогое. У другого были сильные повреждения. На поиски ушел примерно месяц — пока не выскочил этот лот. Небольшой удар спереди, разбит радиатор, пластиковый капот, боковые обшивки. По документам аукциона это был трицикл 2019 года, но когда он пришел, таможня указала, что на шильдике в качестве даты производства значится второй месяц 2018 года. Что ж, мне так даже лучше: растаможка обошлась гораздо дешевле, ведь мотор здесь „проходной“, объемом 1,4 литра».









Нестандартности в ремонте

«С ремонтом проблем возникло меньше, чем я ожидал, — делится своей радостью владелец. — Легкий удар в переднюю часть обошелся мне в сущие копейки, ведь оказалось, что вся „ходовка“ — это сборная „солянка“ агрегатов GM. Мотор 1,4 литра Turbo — от Chevrolet Cruze. Шестиступенчатый „автомат“ тоже от него. Побитый радиатор оказался от Chevrolet Aveo, а сам трицикл диагностическим компьютером читается как Chevrolet Spark. Ну а стеклопластиковые панели кузова просто подклеили и перекрасили в ярко-желтый цвет: родной был серый, сильно выгоревший. Считаю, что такая техника все же должна „блистать“ во всех смыслах этого слова».





Артем уже успел немного поездить, когда погода позволяла, и готов поделиться эксплуатационными моментами. «Чтобы снять капот, нужно открутить с десяток болтов шестигранником. Та же история и с крышкой багажника, — комментирует мужчина. — Правда, сам багажник (всего 75 литров) не имеет крышки как таковой — вещи нужно запихивать в проем между задней панелью и сиденьями. Из опций для комфорта есть „печка“, аудиосистема, которая коннектится со смартфоном через Bluetooth, ABS и даже система стабилизации!»





«Ну что, эксперты, догадаетесь, для чего это?» — смеется Артем, показывая на хромированный рычаг по левому борту. Следствие быстро заходит в тупик: селектор «автомата» находится между сиденьями, рычаг стояночного тормоза — там же. Э-э-э... «Это что-то вроде „типтроника“, — облегчает наши муки владелец. — Ручной режим „автомата“, можно самому выбирать передачи. Поехали покажу».





На пассажирском

«Только не трогай стекло!» — это первая фраза, с которой начинается поездка для новичков в Vanderhall. Причем она же слышна и во всех видео с тест-драйвов, которые можно найти в интернете. Производитель решил выдержать стиль и не оснастил «лобовик» рамкой. Смотрится круто, но изгибающие нагрузки стекло выносит плохо — и кто-то уже «подарил» Артему трещину. «Это одна из немногих оригинальных деталей, стоит очень дорого», — вздыхает мужчина.





Поскольку у Venice нет дверей и крыши, посадка происходит примерно так же, как в случае с картом — нужно просто опуститься в кресло. Только здесь еще необходимо предварительно переступить через борт. Кстати, несколько лет назад я тестировал Lotus Super Seven и могу сказать, что там для посадки на водительское место в идеале нужно снимать руль (что многие владельцы и делают, устанавливая специальный переходник), а вот в Vanderhall никаких проблем не возникает. Эргономика здесь гораздо лучше. Да и сами кресла комфортнее — есть регулировка по длине, по углу наклона спинки. Опять же, ремни безопасности обычные, инерционные, а не 5-точечные.

«Он подстраивается под твое настроение, — перекрикивая ветер, рассказывает Артем. — Можешь ехать спокойно, наслаждаться всеобщим вниманием. Музыка, „автомат“, усилитель руля... Вообще никакого напряжения. А если хочется адреналина — газ в пол! Здесь более 190 л. с., а весит Vanderhall вместе со мной килограмм 700—750 — представляешь, какая динамика? Сотню с места он набирает быстрее чем за 5 секунд, не каждый мотоцикл поспорит. А уж про машины и говорить нечего — гоняться даже не пытаются. Водители больше смотрят, фоткают, улыбаются. Недавно ехал мимо маршрутки — пассажиры дружно метнулись к левому борту посмотреть. Думал, перевернется этот микроавтобус».





Ощущения в Vanderhall очень необычные. Сидишь фактически на асфальте — его можно потрогать рукой, даже не особо нагибаясь. Салон очень узкий, поэтому правое плечо пассажира находится «снаружи» трицикла, что также добавляет адреналина. Та же история и со стеклом: оно очень узкое, поэтому от ветра защищает весьма посредственно. Как и от всего того, что летит от передних колес — камешки прилетают в шлем постоянно, а стоит выскочить на влажный асфальт, как водяная пыль мгновенно покрывает весь салон и пассажиров. «Кстати, на случай сильного дождя тут есть сливные отверстия в полу, — смеется Артем. — Чтоб можно было воду слить».

За рулем

«Ну, попробуй сам!» — наконец разрешает Артем. Сажусь за руль и сразу мысленно провожу параллели с Super Seven (ничего другого на ум не приходит). Посадка здесь гораздо удобнее, есть все регулировки — и это большой плюс. Не нужно при каждой посадке играть в тетрис, пытаясь удачно и с первого дубля разместить себя за рулем. Перешагиваешь через борт, опираешься на него, садишься. Запускаешь мотор, и можно ехать — он не мотоциклетный, прогревать не нужно. Единственное «но» — на панели не отображаются режимы АКП, приходится «отсчитывать» — паркинг, реверс, нейтраль, драйв. Если просто перещелкнуть до упора, попадаешь в ручной режим, и трицикл будет ехать только на первой передаче.





Трогаясь с места, вспоминаю слова Артема: это действительно техника настроения. Любого настроения. Едешь спокойно — и «автомат» включает повышенные передачи, мотор еле слышно. Руль, в отличие от того же Super Seven, не вырывается из рук на каждой трещинке асфальта, трицикл ведет себя словно автомобиль-кабриолет. Только очень-очень низкий кабриолет.

А если настроение похулиганить? «Пфф, без вопросов», — словно говорит Vanderhall и мгновенно превращается в дикое животное. Злобно шипит турбина, этот звук пугает «автомат», и он скидывает четыре ступени разом. Это сразу же будит «трэкшн-контроль» — моргающая на панели лампочка говорит о том, что колеса готовы сорваться в пробуксовку даже на 70 км/ч! Но при этом вы все равно ощущаете себя в безопасности: передний привод прощает все ошибки, можно безопасно жечь покрышки, не боясь улететь в кювет из-за резкого заноса.

Кстати, шасси настроено очень хорошо — Vanderhall не срывается с траектории очень долго, намекая на превышение разумной скорости лишь небольшим сносом передней оси. При таком весе, по идее, нужны какие-то полуслики, чтобы нормально цепляться за асфальт, но и на обычных шинах Venice едет очень хорошо. Хм, может свозить его на трек-день?





«Круто, очень круто!» — сказали мы Артему на прощание. Сделав рискованную ставку на экзотическую технику, он не прогадал ни в одном пункте: Vanderhall привлекает много внимания, дарит бездну эмоций, но при этом в содержании обходится как обычная легковушка. Правда, стоит как очень «заряженная» — сейчас Артем планирует выставить трицикл на продажу за $30 тысяч (в эквиваленте). Дорого? Кому как...



