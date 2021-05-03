Экономным не смотреть. Белоруска переехала в Японию и рассказывает ужасы о ценах

Источник материала: Onliner Триста долларов за аренду — это много? Тогда держите шок-контент из Японии. Белоруска переехала в Страну восходящего солнца и рассказывает, через что приходится пройти квартиранту, чтобы обрести крышу над головой.

О переезде: «В Беларуси у музыкантов перспектив ноль»

Сразу отвечаем на вопрос — нет, Аня уехала задолго до 2020 года, но и тогда решение было принято в связи с ситуацией в стране. Десять лет назад девушка жила в Минске, училась на музыканта и грезила о сцене. Молодому специалисту повезло — сразу после учебы Аню пригласили работать в военный оркестр, а это, на минуточку, 10—15 концертов в месяц по Беларуси и даже за рубежом.





— Это была настоящая удача! Клянусь, далеко не всем после учебы так крупно везло. Я считала, что вытянула счастливый билет и выиграла эту жизнь! Настоящие концерты, коллектив, гастроли. Восторг поубавился после первой зарплаты — $200 за 10 концертов... Ну это же временно, успокаивала себя я.

Когда ты вчерашний студент и тебе слегка за 20, выживать — норма. Но перед глазами Ани начали мелькать 30-летние коллеги — уже без огонька в глазах, но с теми же $200 в карманах. Тут-то и начались сомнения.

— Я проработала в оркестре год и за это время поняла всю безнадегу — в Беларуси у музыкантов перспектив ноль. Ты учишься 12 лет, шлифуешь мастерство сутками напролет, в итоге — потолок в $200 в месяц. Могут, конечно, за стаж дать надбавку, и есть вероятность, что через 10 лет зарплата достигнет заветных «по 500». Но разве это нормально?





Аня испробовала все: играла в группе, записала и продала альбом, выступала с концертами, но сильно богаче не стала. Девушка решила действовать иначе и открыла ИП — небольшой шоу-рум с ассортиментом молодых белорусских дизайнеров и hand-made-мастеров. Дела шли неплохо, но музыка не отпускала. Тут и подвернулся первый заграничный контракт.

— Однажды подруга написала в соцсетях, что нужен музыкант на контракт в Южную Корею. Что это такое, я понятия не имела, но от перспективы пожить и поработать за границей потеряла покой. Тем более что работодатель оплачивал билеты, жилье, визу, питание, трансфер + обещал зарплату в немыслимую по белорусским меркам тысячу долларов! Стоит ли говорить, что я снова выиграла эту жизнь?! — смеется Аня, которая до дивного предложения видела разве что Польшу, Россию и Украину. — Уже с опытом поняла, что это самый невыгодный контракт, низшая планка.

Но тогда думала — о боже мой, мне еще и квартиру дали! Оценивая трезво, квартира была на 12 «квадратов», а работать приходилось 6 дней в неделю, но мне все равно очень понравилось.

Дальше — больше. Вернувшись из Кореи, белоруска рванула в Бахрейн, потом во Вьетнам, ОАЭ и дальше. За плечами пианистки уже 7 стран. Последние полтора года Аня живет в Японии, куда переехала уже вместе с мужем.

— В тот момент, когда мужу предложили работу в Японии, мы жили в Дубае. Контракт был хороший, да и посмотреть страну хотелось. Япония всегда висела у меня на карте желаний, ведь это совершенно другой мир, культура, традиции, люди — все другое. Мы живем в Японии уже 1,5 года, а я до сих пор удивляюсь каждый день. Природа, люди, обычаи, культура — здесь другое все. К примеру, в Японии модно одевать собак в кимоно, возить на колясочке, украшать. Здесь собака без одежды — редкость. И так во всем — от магазинов до кафе и ресторанов. Это действительно потрясающая страна, которая впечатляет буквально всем, в том числе ценами.









«Будь готов подарить собственнику пару тысяч долларов, чтобы он разрешил тебе снять квартиру»

Стандартный рабочий контракт для иностранца включает в себя жилье, поэтому о сложностях аренды белоруска узнала только сейчас. При переезде в Японию всеми арендными хлопотами занималась компания, где работает муж Ани. Сейчас ребята решили найти новую квартиру самостоятельно — тут все и началось. Многие выпадут в осадок, но оказалось, что за возможность снять квартиру в Японии надо заплатить, и эта сумма измеряется тысячами долларов.





— Во время переезда в Японию компания мужа взяла на себя все заботы по поиску и аренде жилья, поэтому, когда сейчас встал вопрос о переезде, я обалдела от того, как это сложно. Если рассматривать средний и более высокий ценовые сегменты, то издержки на аренду включают в себя несколько пунктов: ежемесячные платежи, залог (сумма аренды за 1—3 месяца), ставка агента по недвижимости (равна сумме ежемесячного платежа) и, внимание, подарок для собственника! Да-да, в Японии нужно платить за то, чтобы тебе разрешили снять квартиру. Другими словами, ты платишь человеку за то, что будешь ему платить. Сумма подарка прописывается в контракте и, как правило, равна 1—3 месячным платежам. Эти деньги не возвращаются даже после расторжения договора аренды.

Так, к примеру, для средней квартиры, которая стоит $3 тыс. в месяц, на один лишь подарок потребуется $2—10 тыс. Я лично знаю людей, которые вынуждены были откладывать деньги в течение года, чтобы сделать подарок незнакомому человеку. Эта традиция возмущает и самих японцев, ведь у большинства из них нет $5—10 тыс. на подарок. Поэтому они вынуждены снимать самое дешевое и плохое жилье.

Дарить подарки арендодателю у белорусов, конечно, не принято, но с залогом хорошо знакомы и мы. Правда, в Японии вернуть депозит вряд ли получится.

— С огромной долей вероятности свой залог ты тоже больше не увидишь. При заселении квартирант получает прейскурант с перечнем того, что делать категорически запрещено. К примеру, в большинстве квартир запрещено ходить в обуви из-за мягкого покрытия на полу. Однажды я пробежалась на каблуках к зеркалу и на полу остались следы — теперь думаю, во сколько мне эта пробежка встанет... В прейскуранте же прописано, что делать можно и сколько это будет стоить. В Японии регламентируется каждый гвоздь. Буквально. В среднем если вы захотели повесить картину и вбили один гвоздь больше 2 мм диаметром, то заплатить придется около $200. И так со всем. Для примера — наши друзья недавно выезжали из дома и только за одни картины на стенах заплатили около $4 тыс.





Кстати, стандартный контракт с арендаторами заключается на длительный срок — до 5 лет. Если ты съезжаешь раньше, то платишь неустойку. Если планируешь жить дольше оговоренного срока, то контракт можно продлить. Главное — при заселении внимательно изучить документ, так как по некоторым договорам за продление тебе придется повторно перевести сумму на подарок, внести депозит, а иногда и агентские.

$25 тыс. за переезд в съемную квартиру

В Анином случае все траты по смене квартиры берет на себя работодатель мужа, поэтому страшные поборы в договоре аренды — лишь цифры на бумаге, которые не ударят по карману семьи. Однако такую роскошь может позволить себе далеко не каждый. Переехать в съемную квартиру в Японии порой дороже, чем купить свое жилье в Минске. Это одна из причин, почему на островах не принято переезжать из квартиры в квартиру — в одних и тех же апартаментах арендаторы живут десятилетиями. Вот вам занимательная математика:

— Если говорить про средний класс и выше, то цены на стандартные хорошие двушки в центре начинаются примерно от $3 тыс. в месяц. Но для переезда понадобится гораздо больше.

С ходу нужно быть готовым заплатить от $10 тыс. до $20 тыс.: месячная аренда ($3 тыс.), депозит ($3—6 тыс.), подарок собственнику ($3—6 тыс.), агентские ($2—3 тыс.). И это без расходов на мебель, технику и перевоз вещей. Отмечу, что большинство квартир в Японии сдаются пустыми, перевозить с собой надо все — от занавесок до холодильника и стиральной машины. В итоге переезд в арендную квартиру может обойтись в сумму порядка $25 тыс., а то и больше.





Справедливости ради — вот так выглядит одна из популярных новостроек в центре Осаки. Это огромная «свечка», в которой, помимо квартир, есть большой книжный магазин и отель. Внутри — лаундж-зона с театральными люстрами, живые растения, дорогой текстиль и отделка. В холле и коридорах атмосфера 5-звездочной гостиницы. На 90% такие дома заселены иностранцами.













А теперь посмотрим, за сколько в этом доме можно снять квартиру. Для примера — евротрешка на 37-м этаже новостройки. Площадь — 62 квадратных метра. В квартире две изолированные спальни (правда, одна без окон), кухня-гостиная и шикарная лоджия с панорамным видом на город. При этом интерьер достаточно скромный — крохотная кухня, простая отделка и больше ничего. Из условий — без домашних животных, для некурящих, плата за уборку при выезде — $458 без учета налогов. Чтобы арендовать эту квартиру, вам потребуется $11,6 тыс. с ходу: ежемесячный платеж — $2,4 тыс., подарок собственнику — $4,8 тыс., депозит — $2,4 тыс., агентские — $2 тыс. Парковка обойдется еще в $250—350 в месяц.





Еще один вариант — квартира площадью около 60 квадратных метров на 31-м этаже небоскреба. Есть спальня с гардеробной, проходная гостиная, очень маленькая кухня без окна, раздельный санузел и балкон. Стартовый ценник — $14 тыс. (аренда — $3 тыс. в месяц, залог — $3 тыс., подарок — $6 тыс., оформление договора — $2 тыс.). Если нужна парковка, то за это также придется доплатить.





А это евродвушка площадью 62 «квадрата» на 23-м этаже похожего небоскреба. В квартире есть небольшая спальня с гардеробной, гостиная с кухонным оборудованием, раздельный санузел, прачечная и большая лоджия. Помещение сдается без мебели и техники, срок договора фиксированный — 4 года. Ежемесячная арендная плата — $1,9 тыс., подарок — $1,9 тыс., депозит — $1,9 тыс., агентские — $2 тыс. Итого — вынь да положь $7,7 тыс. К слову, на сегодня это единственная свободная квартира в данном доме и главный фаворит у Ани. Зданию уже около 20 лет, но оно считается престижным. В многоэтажке есть двор, бассейн и тренажерный зал. Жители могут пользоваться инфраструктурой, но с доплатой: к примеру, абонемент в тренажерку обойдется еще в $150—200 в месяц.













— Конечно, в Японии есть жилье и дешевле. В Токио, к примеру, можно найти квартиру за $700—800 в месяц. Но даже в этом случае вам нужно будет оплатить подарок, внести депозит, агентские.

Бюджетная линейка востребована в основном у студентов. Это крохотные студии по 10—15 «квадратов», которые белорусы, наверное, даже и не воспримут как жилье.

От $1000 в месяц уже можно снять полноценную квартиру площадью 50—60 квадратных метров на окраине города. В центре за нее попросят в 3 раза больше.

К слову, для японцев дом имеет огромное значение. В первую очередь это твой статус. Если ты живешь в условном здании «с башенками», которое все знают, это считается престижным. Плюс в хороших домах есть ресепшен, охрана, тренажерный зал, СПА, иногда даже бассейн на крыше. Для жителей вся эта инфраструктура обходится дешево, но друзей туда водить нельзя.





— Еще один интересный момент — парковка. Если ты снимаешь квартиру, то за машино-место тебе тоже надо заплатить.

Припарковаться у подъезда или вдоль улицы, как в Беларуси, не получится.

Машино-места сдаются в аренду и стоят в среднем $300—500 в месяц (в элитных домах парковка входит в стоимость аренды квартиры). Если тебе не хватило парковочного места возле дома, то ты просто не покупаешь машину или ищешь платную стоянку поблизости. В Японии вообще нельзя купить автомобиль, если у тебя нет оплаченного парковочного места. Причем в сертификате прописаны габариты машины, и именно под них ты можешь купить транспортное средство.

Лайфхак: разговор с агентом надо начинать не с вопросов, а с ответов

Если вы думали, что $5 тыс. на подарок арендодателю более чем достаточно, чтобы в Японии вас воспринимали всерьез, то разочаруем — одних денег мало. Квартирант должен подтвердить свой статус, и только тогда с ним будут говорить. Аня обзвонила с десяток арендных квартир, прежде чем узнала — начинать разговор надо не с приветствия, а с места работы мужа. Только в этом случае тебя начнут воспринимать всерьез как квартиранта, иначе услышишь, что свободных квартир нет.

— Когда я начала обзванивать съемные варианты, то везде слышала отказ. С ходу говорили — квартир нет. Друзья объяснили, почему так происходит. Оказалось, что разговор с агентом надо начинать не с вопросов, а с ответов. Первым делом надо сказать, где работает муж (и лучше всего, если муж работает в большой уважаемой компании). Это гарантия платежеспособности и определенный статус. Не услышав эту информацию, агенты не продолжат разговор, так как будут думать: раз умолчали, значит, нечем хвастаться. Так и произошло. Я взяла список тех же компаний и снова их обзвонила, с ходу презентуя, где работает муж. Результат — свободные квартиры тут же оказались в наличии.

Зимой счета за электричество достигали $600 в месяц

Помимо арендной платы и всех остальных «поборов», квартиранты оплачивают «коммуналку». Со слов героини, сумма не очень большая, единственный минус — большой расход электричества зимой. Из-за того, что дома строят без центрального отопления, в холода расходы на обогрев увеличиваются в разы.

— Самая дешевая арендная квартира, которую я нашла среди знакомых, стоит $700 в месяц. Это деревянный дом — очень холодный и с плохой звукоизоляцией.

Отмечу, что в Японии, кроме самого северного острова, нет центрального отопления в домах. В квартирах по утрам примерно +15 градусов, и это нормально. Варианты такие: либо ты в индивидуальном порядке покупаешь обогреватель, либо снимаешь жилье с системой кондиционирования. Мы сейчас снимаем достаточно хорошую квартиру в хорошем доме, и зимой кондиционеры на обогрев у нас работали 24/7, потому что было очень холодно. Коммунальные платежи за электричество в этот период достигали $600 в месяц. Как только наступило лето, расход снизился в разы.





О Минске и возвращении в Беларусь

Несмотря на прелести заграничной жизни, Аня скучает по родине и с удовольствием вернулась бы обратно.

— Еще до пандемии я регулярно ездила домой — 2—3 раза в год точно. И то, как развивался Минск, мне очень нравилось. В городе открылось много классных мест, появились рестораны хорошего уровня, атмосферные заведения и даже тусовочные улицы — Зыбицкая, Октябрьская, Интернациональная. Каждый раз, когда я приезжала домой, ловила себя на мысли, что хочу пожить в Беларуси хоть какое-то время.

В 2020 году ситуация, конечно, изменилась. И свое возвращение я пока отложила. К тому же я замужем за англичанином, и одного моего желания на сегодня недостаточно, это решение нужно принимать вместе. Но я верю, что когда-нибудь вернусь домой и даже зарегистрирую там свое ИП. Пока в мире локдауны и карантины, я ушла на тренерскую — открыла онлайн-школу по обучению музыке. У меня занимаются ученики из разных стран, и я бы очень хотела вести дела из Беларуси.

Читайте также: