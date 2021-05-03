Минск не спешит с подписанием дорожных карт с Россией

Жестких сроков подписания дорожных карт в сфере интеграции с Россией нет, заявил премьер-министр Роман Головченко.



Головченко и Мишустин в Минске . Фото: premier.gov.ru

«Те программы, которые переданы [российской стороне], предварительно уже были на уровне руководителей отраслевых ведомств согласованы. Они подразумевают по сути проведение единой политики в разных отраслях экономики (промышленности, сельском хозяйстве), чтобы у нас не было споров, какие развивать сферы производства, не было споров по ввозу сельскохозяйственной продукции. Это конкретные программы выхода на единые условия не только хозяйства, но и планирования будущей деятельности», — пояснил Головченко в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1».

В то же время еще две карты — «достаточно сложные с экономической точки зрения», «там много расчетов, позиций сторон».

«Мы дискутируем, как правильнее, быстрее сложить эту схему, чтобы быстрее стартовал весь пакет союзных программ и экономическое наполнение Союзного государства раскрыло весь свой потенциал», — заявил глава правительства.

Конкретные сроки подписания оставшихся двух несогласованных карт он не назвал. «Это может случиться и через месяц, через два, через три и через шесть. Мы не хотели бы откладывать это в долгий ящик, с другой стороны, не ставим для себя каких-то там жестких сроков. Ситуация не подталкивает к тому, что надо срочно что-то делать. Мы общаемся, считаем, сближаем позиции. За последние шесть месяцев сблизили позиции в гораздо большем объеме, чем за несколько лет до этого. Таким же конструктивным, спокойным темпом идем дальше», — сказал Головченко.

Он пояснил, что карты «должны создать более равные условия для всех субъектов хозяйствования, чтобы они не работали в условиях разных тарифов на энергоносители, в условиях разных надбавок, преференций». «Больше никакой конспирологии здесь нет», — подчеркнул чиновник.

Белорусские власти завизировали и передали Москве проекты 26 интеграционных «дорожных карт» , о чем Головченко сообщил 28 апреля в Казани (Татарстан, РФ) на встрече с главой российского правительства Михаилом Мишустиным.

Тогда он отметил, что подготовку двух оставшихся проектов «дорожных карт» курируют премьер-министры, продолжая «конструктивную работу по этой тематике». «Я уверен, что все необходимые консенсусы будут найдены в интересах обеих сторон», — заявил Головченко.

27 апреля белорусский посол в Москве Владимир Семашко высказал мнение , что оставшиеся две карты могут быть подписаны в сентябре—октябре.

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