Что сейчас с псом Малышом, которого закопали заживо в Старобине? Делимся хорошими новостями

Источник материала: Tut.by

Деревенский пес Малыш, наверное, диву дается переменам в своей судьбе. По крайней мере, выражение удивления и крайнего любопытства не сходит с его морды, которая постоянно тычется в руку — в поисках лакомств и ласки.





Меньше месяца назад его нашли в городском поселке Старобине закопанным заживо — в могиле собака провела пять дней. Кстати, тех, кто сделал это, до сих пор не нашли, хотя заявление было написано. Милиция утверждает, что «идет проверка по факту жестокого обращения с животным», а волонтеры ищут живодеров самостоятельно, предлагая вознаграждение в 300 рублей за любую информацию.

«Как мы ее увидели, как она в глаза нам глянула… Голову подняла — и внимательно так, жалостно посмотрела. Ой, не передать словами», — вспоминала местная жительница, благодаря которой пса нашли и раскопали.

Сейчас же над будущим Малыша колдуют лучшие ветеринары Минска и неравнодушные к его судьбе волонтеры. А еще пес встретил большую любовь — но обо всем по порядку.





В течение долгого времени Малыш находился на стационаре клиники «Доктор Вет» в стабильно тяжелом состоянии. Псу понадобилось переливание крови и множество обследований у разных специалистов — от офтальмолога до невролога. Рентген, МРТ, консультация у гуру ветеринарной медицины — хирурга Григория Чегодаева (руководитель «Центра ветеринарной ортопедии и травматологии») — дали понять: шанс у парня, который оказался на диво живучим, есть — и еще какой.

Малыш и сам цеплялся за жизнь: безропотно (ну, практически, небольшой «кусь» не в счет) сносил ветеринарные манипуляции и шумиху вокруг него, ел за себя и за того парня… И теперь сам встречает нас в дверях центра реабилитации «Жывела»: правда, его надежно поддерживает Кристина Василевская — реабилитолог, которая творит чудеса и ставит на лапы даже самых безнадежных клиентов. Мы про нее, кстати, уже рассказывали.





— Конечно, я видела историю Малыша в прессе и социальных сетях — я подписана на все сообщества помощи животным, — рассказывает Кристина. — Даже от клиентов слышала о нем — люди очень переживали и делились эмоциями.

После того, как Малыш получил медицинскую помощь и прошел все необходимые обследования, со мной связалась его куратор. Она уточнила, в каких условиях будет жить Малыш, какую помощь мы можем ему предоставить. И это правильно: случай сложный, здесь нужен серьезный подход. Выяснилось, что Малыш, конечно, на 100% наш клиент, поэтому было принято решение, что пес переезжает к нам.



Кристина Василевская и ее питомица Ванда

В центре реабилитации Малыш находится шесть дней в неделю. У него тут большая собачья компания (мелочь его явно забавляет, а вот с мальчиком-аммстафом они то и дело переругиваются), но центр его собачьей вселенной — вест-хайленд-уайт-терьер Ванда. Это собака Кристины, которая сопровождает ее на работе.

Мы свидетели: без Ванды Малыш отказывается идти на прогулку — упирается всеми лапами. Он упорно ищет ее во всех розовых вандиных подушках. И даже получив жестокий отпор, продолжает с нежностью на нее таращиться.

— Как увидел ее, приехав в первый день, так и пропал, — смеется Кристина. — Ванда же к нему равнодушна — она любит только толстых коричневых лабрадоров. Малышу ничего не светит, и Ванда ему это уже всеми доступными ей способами объясняла, но он продолжает питать надежды. (Смеется.)



Ванда и Малыш

Пес прекрасный, на самом деле. Абсолютно добродушное деревенское существо. Ориентирован на людей, но при этом настоящий охранник. Уже защищает меня и центр от новых людей… и кобелей.

А еще крайне интересуется котами, но без капли агрессии. Просто завораживают они его.

Мы и сами это видим: Малыш замечает кота Даника — и роняет изо рта лакомство, за которое секунду назад готов был душу продать. «Хоть ты кота прямо перед его мордой держи, чтобы он упражнение делал», — шутя сокрушается Кристина.





— Это кинезиотерапия — специальные упражнения, которые помогают Малышу снова поладить со своим телом, — объясняет Кристина. — По сути, мы заново учим его ходить. Делаем мануальную терапию, массаж — разминаем ему мышцы, много работаем с суставами. А еще используем электромиостимуляцию и лазер — для уменьшения отечности и болевого.

Ну, и мы постоянно даем ему различные интерактивные игрушки, обучаем его. Собачий интеллект тоже может развиваться — даже в зрелом возрасте. (Улыбается.)





Малышу, по мнению Кристины, около 8 лет. И жизнь его еще до шокирующего происшествия была непростой: зубы стесаны от неправильного и скудного питания, на теле много ран и шрамов — в том числе, и от укусов других собак. С таким-то багажом — и выжить. Кристина не рискует делать точные прогнозы, но убеждена: этот парень умеет делать сюрпризы, поэтому он может снова встать на лапы.

— Очевидно, что есть повреждение спинного мозга, — рассуждает девушка. — Возможно, это следствие генетического заболевания — например, болезни дисков.

Предполагаю, что в какой-то момент он перестал ходить, и, возможно, как раз из-за этого его решили «избавить от мучений», как у нас это принято в деревнях.



Малыш увидел кота Даника. Упражнение — всё.

Несмотря на то, что обе задние лапы пока не работают, в них есть чувствительность. Ему просто не хватает мышечной силы. И, возможно, есть отечность спинного мозга, которая не позволяет Малышу использовать лапу в полную силу.

Я в восторге от того, какие успехи он сделал всего за пару дней, и думаю, что прогноз положительный. (Улыбается.)

Есть, конечно, и большие проблемы со зрением, но ослеп он не до конца. Одним глазом он точно видит — пусть и через пелену.

По большей части, его дезориентированность в пространстве связана с головным мозгом, а не со зрением. Возможно, именно долгое удушение, асфиксия, которую он испытал, находясь под землей, к этому и привели.

Тем не менее, у него нет никаких серьезных отклонений от нормы или патологий, которые были бы несовместимы с комфортной собачьей жизнью.



Одновременно с нами проведать пса приехала и Ольга Хижинкова — привезла корм и поиграла с Малышом

Возможно, Малыш видит и воспринимает мир по-своему, но он точно может найти в нем свое место. Он прекрасно понимает, где еда, с интересом наблюдает за животными, отличает дам от кавалеров, знает, с кем дружить, а от кого защищаться. Выделяет для себя людей и животных, с которыми уже знаком. Ну и, конечно же, он знает, кто такая Ванда. (Смеется.)

По мнению Кристины, Малыш сможет пойти на поправку гораздо быстрее, если в его жизни появится один-единственный, но главный для него человек — настоящий хозяин.





— Нам нужно не меньше месяца непрерывной реабилитации для того, чтобы говорить о каком-либо прогрессе. Будем работать полную неделю и давать один выходной на восстановление. Ну, нет у него серьезных причин для того, чтобы не начать ходить. Раз сохранено контролируемое мочеиспускание и глубокая болевая чувствительность, должен пойти. Конечно, с учетом того, что пес немолодой и со сложным прошлым, возможно всякое. Но я верю в лучшее.

Главное — найти постоянную ответственную передержку или дом, где Малыш будет чувствовать себя в полной безопасности. Катаясь туда-сюда, постоянно меняя дома и людей, он не успевает привыкнуть к месту и человеку, поэтому вместо заслуженного выходного получает только стресс от переезда. А ему этот моральный отдых, как и многим людям, очень и очень нужен.

Если вы готовы дать Малышу временный, а лучше постоянный дом, вы можете позвонить или написать по этому телефону: +375296757366 — Ирина