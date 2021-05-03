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Что сейчас с псом Малышом, которого закопали заживо в Старобине? Делимся хорошими новостями
Источник материала: Tut.by
Деревенский пес Малыш, наверное, диву дается переменам в своей судьбе. По крайней мере, выражение удивления и крайнего любопытства не сходит с его морды, которая постоянно тычется в руку — в поисках лакомств и ласки.
«Как мы ее увидели, как она в глаза нам глянула… Голову подняла — и внимательно так, жалостно посмотрела. Ой, не передать словами», — вспоминала местная жительница, благодаря которой пса нашли и раскопали.
Сейчас же над будущим Малыша колдуют лучшие ветеринары Минска и неравнодушные к его судьбе волонтеры. А еще пес встретил большую любовь — но обо всем по порядку.
В течение долгого времени Малыш находился на стационаре клиники «Доктор Вет» в стабильно тяжелом состоянии. Псу понадобилось переливание крови и множество обследований у разных специалистов — от офтальмолога до невролога. Рентген, МРТ, консультация у гуру ветеринарной медицины — хирурга Григория Чегодаева (руководитель «Центра ветеринарной ортопедии и травматологии») — дали понять: шанс у парня, который оказался на диво живучим, есть — и еще какой.
Малыш и сам цеплялся за жизнь: безропотно (ну, практически, небольшой «кусь» не в счет) сносил ветеринарные манипуляции и шумиху вокруг него, ел за себя и за того парня… И теперь сам встречает нас в дверях центра реабилитации «Жывела»: правда, его надежно поддерживает Кристина Василевская — реабилитолог, которая творит чудеса и ставит на лапы даже самых безнадежных клиентов.
— Конечно, я видела историю Малыша в прессе и социальных сетях — я подписана на все сообщества помощи животным, — рассказывает Кристина. — Даже от клиентов слышала о нем — люди очень переживали и делились эмоциями.
После того, как Малыш получил медицинскую помощь и прошел все необходимые обследования, со мной связалась его куратор. Она уточнила, в каких условиях будет жить Малыш, какую помощь мы можем ему предоставить. И это правильно: случай сложный, здесь нужен серьезный подход. Выяснилось, что Малыш, конечно, на 100% наш клиент, поэтому было принято решение, что пес переезжает к нам.
В центре реабилитации Малыш находится шесть дней в неделю. У него тут большая собачья компания (мелочь его явно забавляет, а вот с мальчиком-аммстафом они то и дело переругиваются), но центр его собачьей вселенной — вест-хайленд-уайт-терьер Ванда. Это собака Кристины, которая сопровождает ее на работе.
Мы свидетели: без Ванды Малыш отказывается идти на прогулку — упирается всеми лапами. Он упорно ищет ее во всех розовых вандиных подушках. И даже получив жестокий отпор, продолжает с нежностью на нее таращиться.
— Как увидел ее, приехав в первый день, так и пропал, — смеется Кристина. — Ванда же к нему равнодушна — она любит только толстых коричневых лабрадоров. Малышу ничего не светит, и Ванда ему это уже всеми доступными ей способами объясняла, но он продолжает питать надежды. (Смеется.)
Пес прекрасный, на самом деле. Абсолютно добродушное деревенское существо. Ориентирован на людей, но при этом настоящий охранник. Уже защищает меня и центр от новых людей… и кобелей.
А еще крайне интересуется котами, но без капли агрессии. Просто завораживают они его.
Мы и сами это видим: Малыш замечает кота Даника — и роняет изо рта лакомство, за которое секунду назад готов был душу продать. «Хоть ты кота прямо перед его мордой держи, чтобы он упражнение делал», — шутя сокрушается Кристина.
— Это кинезиотерапия — специальные упражнения, которые помогают Малышу снова поладить со своим телом, — объясняет Кристина. — По сути, мы заново учим его ходить. Делаем мануальную терапию, массаж — разминаем ему мышцы, много работаем с суставами. А еще используем электромиостимуляцию и лазер — для уменьшения отечности и болевого.
Ну, и мы постоянно даем ему различные интерактивные игрушки, обучаем его. Собачий интеллект тоже может развиваться — даже в зрелом возрасте. (Улыбается.)
Малышу, по мнению Кристины, около 8 лет. И жизнь его еще до шокирующего происшествия была непростой: зубы стесаны от неправильного и скудного питания, на теле много ран и шрамов — в том числе, и от укусов других собак. С таким-то багажом — и выжить. Кристина не рискует делать точные прогнозы, но убеждена: этот парень умеет делать сюрпризы, поэтому он может снова встать на лапы.
— Очевидно, что есть повреждение спинного мозга, — рассуждает девушка. — Возможно, это следствие генетического заболевания — например, болезни дисков.
Предполагаю, что в какой-то момент он перестал ходить, и, возможно, как раз из-за этого его решили «избавить от мучений», как у нас это принято в деревнях.
Несмотря на то, что обе задние лапы пока не работают, в них есть чувствительность. Ему просто не хватает мышечной силы. И, возможно, есть отечность спинного мозга, которая не позволяет Малышу использовать лапу в полную силу.
Я в восторге от того, какие успехи он сделал всего за пару дней, и думаю, что прогноз положительный. (Улыбается.)
Есть, конечно, и большие проблемы со зрением, но ослеп он не до конца. Одним глазом он точно видит — пусть и через пелену.
По большей части, его дезориентированность в пространстве связана с головным мозгом, а не со зрением. Возможно, именно долгое удушение, асфиксия, которую он испытал, находясь под землей, к этому и привели.
Тем не менее, у него нет никаких серьезных отклонений от нормы или патологий, которые были бы несовместимы с комфортной собачьей жизнью.
Возможно, Малыш видит и воспринимает мир по-своему, но он точно может найти в нем свое место. Он прекрасно понимает, где еда, с интересом наблюдает за животными, отличает дам от кавалеров, знает, с кем дружить, а от кого защищаться. Выделяет для себя людей и животных, с которыми уже знаком. Ну и, конечно же, он знает, кто такая Ванда. (Смеется.)
По мнению Кристины, Малыш сможет пойти на поправку гораздо быстрее, если в его жизни появится один-единственный, но главный для него человек — настоящий хозяин.
— Нам нужно не меньше месяца непрерывной реабилитации для того, чтобы говорить о каком-либо прогрессе. Будем работать полную неделю и давать один выходной на восстановление. Ну, нет у него серьезных причин для того, чтобы не начать ходить. Раз сохранено контролируемое мочеиспускание и глубокая болевая чувствительность, должен пойти. Конечно, с учетом того, что пес немолодой и со сложным прошлым, возможно всякое. Но я верю в лучшее.
Главное — найти постоянную ответственную передержку или дом, где Малыш будет чувствовать себя в полной безопасности. Катаясь туда-сюда, постоянно меняя дома и людей, он не успевает привыкнуть к месту и человеку, поэтому вместо заслуженного выходного получает только стресс от переезда. А ему этот моральный отдых, как и многим людям, очень и очень нужен.
Если вы готовы дать Малышу временный, а лучше постоянный дом, вы можете позвонить или написать по этому телефону: +375296757366 — Ирина
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Сейчас над будущим Малыша колдуют лучшие ветеринары Минска и неравнодушные к его судьбе волонтеры. А еще пес встретил большую любовь - но обо всем по порядку.
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