Вопрос открыт. Джули Фишер о вручении верительных грамот Лукашенко

Это обязательная процедура, которую проходят все назначенные главы дипмиссий. Считается, что только после вручения верительных грамот дипломат вступает в должность посла.





интервью телеканал у "Белсат". "Сейчас я не могу точно сказать, как будет решаться ситуация с верительным грамотами", — сказала Джули Фишер ву "Белсат".





По ее словам, более актуальным на данный момент выглядит вопрос обмена послами.





"Что касается грамот, этих бумаг, на которые чаще всего редко кто обращает внимание, то я хотела бы принять соответствующее решение после того, как прибуду в Минск и оценю, что я смогу сделать там, на месте", — сказала она.





Джули Фишер ушла от прямого ответа на вопрос, считают ли в США Александра Лукашенко президентом. Сказала, что его воспринимают скорее как руководителя власти.





"Не вызывает сомнений то, что Александр Лукашенко руководит властью Беларуси, это бесспорно. Но выборы, которые прошли летом, не были ни свободными, ни справедливыми", — подчеркнула Джули Фишер. Плюс было насилие в отношении людей, не согласных с результатами выборов.





Для США, по словам Джули Фишер, вопрос о президентском статусе Лукашенко остается "сложным", "потому что мы не знаем, какими были бы итоги выборов, если бы была возможность подсчитать все голоса, если бы кандидаты имели одинаковые возможности во время избирательной кампании, если бы никого из них не посадили в тюрьму, если бы им не отказывали в регистрации".





Выход из существующего кризиса, по словам дипломата, возможен при соблюдении двух условий. Должны быть освобождены все политзаключенные и начат диалог власти с теми, кто возглавляет протесты. А итогом диалога должны стать новые свободные выборы.





Ранее Джули Фишер говорила, что планировала приступить к работе в Минске с начала года. Но не смогла приехать в Беларусь — ей не дают визу.





Комментируя эту ситуацию белорусский министр иностранных дел Владимир Макей сказал, что Минск хотел бы понимать, "в каком статусе госпожа назначенный посол намерена работать в Беларуси". По его словам, "если она собирается приехать и делать заявления о нелегитимности режима, то какой смысл тогда делать это".



