|
Дзермант: создана "Новая Евразия" и она действительно перевернет нашу жизнь
03.05.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В Москве учрежден новый культурно-интеграционный проект - движение "Новая Евразия", который призван стать серьезным идеологическим драйвером союзного строительства, с вовлечением авторитетного круга единомышленников. О "Новой Евразии" говорят как о долгожданной идеологической платформе, на базе которой возможно построение новой культуры и новой экономики, новой идеи совместного образа настоящего и будущего.
© Photo :
В рядах движения много известных людей, среди них и Захар Прилепин, лидер движения "Справедливая Россия - За Правду". Об этом зрителям Sputnik рассказал участник учредительного съезда движения "Новая Евразия", политический эксперт Алексей Дзермант.
"Новая Евразия" - это объединение философов, политологов, литераторов, поэтов, художников, которые призваны наполнять новым смыслом евразийское пространство, параллельно экономическим и политическим процессам. Эта "лакуна" существует давно, она наполняется всякой ерундой и, очевидно, пришло время объединяться и предлагать нечто совершенно иное", - отметил собеседник Sputnik.
Программу "Горизонт событий" с участием политического эксперта Алексея Дзерманта смотрите на Sputnik Беларусь.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Учреждено действительно серьезное движение, которое направлено не на "распил", а на колоссальный переворот смыслов - в студии радио Sputnik политический эксперт...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)