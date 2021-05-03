Источник материала: Sputnik Беларусь

В Москве учрежден новый культурно-интеграционный проект - движение "Новая Евразия", который призван стать серьезным идеологическим драйвером союзного строительства, с вовлечением авторитетного круга единомышленников. О "Новой Евразии" говорят как о долгожданной идеологической платформе, на базе которой возможно построение новой культуры и новой экономики, новой идеи совместного образа настоящего и будущего.

В рядах движения много известных людей, среди них и Захар Прилепин, лидер движения "Справедливая Россия - За Правду". Об этом зрителям Sputnik рассказал участник учредительного съезда движения "Новая Евразия", политический эксперт Алексей Дзермант.

"Новая Евразия" - это объединение философов, политологов, литераторов, поэтов, художников, которые призваны наполнять новым смыслом евразийское пространство, параллельно экономическим и политическим процессам. Эта "лакуна" существует давно, она наполняется всякой ерундой и, очевидно, пришло время объединяться и предлагать нечто совершенно иное", - отметил собеседник Sputnik.

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