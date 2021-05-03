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Ситуация на границе после Пасхи: очереди стали существенно меньше
03.05.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 мая – Sputnik. В очередях на границе Беларуси с Евросоюзом стоят в общей сложности 650 грузовиков. Это почти в три раза меньше, чем в конце прошлой недели, такие данные на утро понедельника приводит Госпогранкомитет.
Более-менее спокойная ситуация за долгое время сложилось на белорусско-литовской границе. В самом загруженном пункте пропуска - "Каменном Логе" - своей очереди сейчас ожидают 200 дальнобойщиков. В "Котловке" разрешение на выезд ожидают 80 грузовиков, в "Привалке" 50, а в "Видзах" 30. В "Бенякони", где еще пару дней назад наблюдались очереди из 300 машин, сейчас нет никого.
На латвийском направлении в "Григоровщине" в данный момент ожидают 76 большегрузов, в "Урбанах" скопилось 170 фур.
На белорусско-польской границе единственная очередь в "Брузгах" - там пограничного и таможенного оформления ожидают 43 грузовых автомобиля.
Напомним, в прошлый понедельник в очередях на пересечение государственного кордона находились почти две тысячи грузовиков. К пятнице количество фур на границе уменьшилось до 1600.
Накануне православные верующие
Напомним, что с 12 апреля
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На выезд из страны стало меньше грузовых автомобилей: если на прошлой неделе в одном из самых загруженных ПП, "Бянякони", стояло 300 машин, то сейчас - пусто.
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