Ситуация на границе после Пасхи: очереди стали существенно меньше

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 мая – Sputnik. В очередях на границе Беларуси с Евросоюзом стоят в общей сложности 650 грузовиков. Это почти в три раза меньше, чем в конце прошлой недели, такие данные на утро понедельника приводит Госпогранкомитет.

Более-менее спокойная ситуация за долгое время сложилось на белорусско-литовской границе. В самом загруженном пункте пропуска - "Каменном Логе" - своей очереди сейчас ожидают 200 дальнобойщиков. В "Котловке" разрешение на выезд ожидают 80 грузовиков, в "Привалке" 50, а в "Видзах" 30. В "Бенякони", где еще пару дней назад наблюдались очереди из 300 машин, сейчас нет никого.

На латвийском направлении в "Григоровщине" в данный момент ожидают 76 большегрузов, в "Урбанах" скопилось 170 фур.

На белорусско-польской границе единственная очередь в "Брузгах" - там пограничного и таможенного оформления ожидают 43 грузовых автомобиля.

Напомним, в прошлый понедельник в очередях на пересечение государственного кордона находились почти две тысячи грузовиков. К пятнице количество фур на границе уменьшилось до 1600.

Накануне православные верующие отметили Пасху . Возможно, из-за этого очереди на границе уменьшились в разы, и вполне вероятно, что ближайшие дни машин на границе станет больше.

Напомним, что с 12 апреля возобновили свою работу еще три пункта пропуска на белорусско-литовской границе - "Шумскас" (с белорусской стороны "Лоша"), "Твярячус" ("Видзы") и "Папелекис" ("Лынтупы").

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