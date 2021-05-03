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Журналисты в Латвии записали обращение к генсеку ООН - видео

03.05.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Журналист и продюсер Андрей Яковлев обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу с просьбой обратить внимание на журналистов, которые подверглись преследованиям в Латвии.

"Из-за сотрудничества с российскими СМИ у нас – журналистов с многолетним стажем, которые всегда действовали в рамках закона и в соответствии с профессиональной этикой, были проведены обыски, у нас изъяли компьютеры, телефоны, наши архивы. Из нас хотят сделать уголовников, навесить на нас судимости по надуманному поводу", - рассказал Яковлев.

По его словам, подоплека обвинений – идеологическая и основана на русофобии, Он призвал генсека ООН выразить свою позицию по отношению к свободе СМИ и свободе журналистов в Латвии.

Всемирный день свободы печати в 1993 году ООН провозгласила. В 2021-м в Латвии в отношении 14 журналистов, поверивших в свободу печати, заведены уголовные дела. Все они сотрудничали со Sputnik Латвия и Baltnews.

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Всемирный день свободы печати празднуется 3 мая. Смотрите видеообращение латвийских журналистов, которые волею властей страны стали фигурантами уголовных дел.
 
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