Ветер, дождь, но потеплеет: какая погода ждет белорусов с 3 по 9 мая

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 мая – Sputnik. Синоптики объявили на понедельник оранжевый уровень опасности из-за усиленного до 15-20 м/с ветра, сообщает Белгидромет.

Начало первой майской недели не будет теплой: на большей части территории страны в понедельник и вторник ожидаются дожди. Причиной стал циклон, который движется со стороны Атлантики через Беларусь на Россию. Возможны также дожди и грозы. Температура воздуха днем от +3°С до +10°С, ночью столбик термометра опустится до +2°С по Цельсию.

К среде синоптики обещают меньше осадков. Ветер ослабнет, а температура поднимается до +16°C. Однако уже в четверг очередной атмосферный фронт с Западной Европы принесет дожди. Холоднее не станет: днем от +7°C по северу Беларуси до +18°C по югу. В пятницу кратковременные дожди, в некоторых районах будет до +21°С.

В выходные должно стать еще теплее в целом по республике. Температура воздуха ночью будет +5.. +8 °C, днем воздух прогреется до +21°C.

Самая холодная и самая теплая весна

В Гидромете рассказали , что самая холодная весна в Беларуси за весь период метеонаблюдений была в 1942 году - тогда средняя температура сезона была +2°C. Второе место по самым холодным веснам разделили 1917 и 1980 годы со средней весенней температурой 2,9°C.

Самая теплая весна на территории Беларуси была в 1921 году, со средней температурой +10,3°C, на втором месте - 2014 год со средней весенней температурой +9,5°C.

Нормой по весенней температуре для Беларуси считается +6,9°C.

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