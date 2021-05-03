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Адвокат Сергей Зикрацкий уехал из Беларуси

03.05.2021 09:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Защитник по делу журналисток «Белсата», «Пресс-клуба» и другим известным делам был лишен лицензии на адвокатскую деятельность в марте. Сегодня он сообщил, что намерен продолжать работу в Вильнюсе.

«В апреле 2013 года меня приняли в коллегию адвокатов, в марте 2021 года меня из нее исключили.

За эти 8 лет я создал небольшой бизнес, который заплатил в бюджет Беларуси несколько десятков тысяч евро только прямых налогов. Можно было бы прибавить к этой цифре еще выплаты в ФСЗН и подоходный налог на зарплату моих сотрудников.

За эти 8 лет через меня прошло 8 помощников, которых я брал со студенческой скамьи или сразу после окончания вуза. И я горжусь, что дал этим людям понимание юридической профессии и умение не только читать законы, но и применять их на практике.

Меня лишили моей любимой профессии, лишили моего бизнеса. Должен ли я негодовать и злиться на эту страну. Негодовать — да, злиться на страну — нет», — пишет Сергей Зикрацкий о «временном» переезде.

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Защитник по делу журналисток «Белсата», «Пресс-клуба» и другим известным делам был лишен лицензии на адвокатскую деятельность в марте. Сегодня он сообщил, что...
 
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