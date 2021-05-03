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Обложка дня. Билли Айлиш, которую не узнать

03.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Так выглядит свежий номер британского «Вог».

Американская 19-летняя певица Билли Айлиш, которая появляется в клипах и на публике в мешковатой одежде и с синими волосами, опубликовала в своем инстаграме свежие фото, так анонсируя выход издания: «Мне нравятся эти снимки и мне понравилось участвовать в этой фотосессии. Делай что хочешь и когда хочешь. К черту все остальное».

Обложка дня. Билли Айлиш, которую не узнать

Обложка дня. Билли Айлиш, которую не узнать

Обложка дня. Билли Айлиш, которую не узнать

Обложка дня. Проблема надежды

 
 
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Так выглядит свежий номер британского «Вог».
 
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