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Обложка дня. Билли Айлиш, которую не узнать
03.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Так выглядит свежий номер британского «Вог».
Американская 19-летняя певица Билли Айлиш, которая появляется в клипах и на публике в мешковатой одежде и с синими волосами, опубликовала в своем инстаграме свежие фото, так анонсируя выход издания: «Мне нравятся эти снимки и мне понравилось участвовать в этой фотосессии. Делай что хочешь и когда хочешь. К черту все остальное».
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Так выглядит свежий номер британского «Вог».
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