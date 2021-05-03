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Антиковидные протесты в Германии каждые выходные заканчиваются разгонами протестующих и задержаниями
Источник материала: ОНТ
Каждые выходные в Германии противники карантинных мер выступают за пересмотр политики локдаунов. Без столкновений не обходится. Жёсткие стычки фиксируют во многих крупных городах.
Полицейские применяют силу и на турецких улицах. Там из-за тяжёлой эпидемиологической обстановки властями введён локдаун. Против этих мер на марши вышли тысячи местных жителей. Брутальные задержания и разгоны прошли в нескольких городах. 212 человек арестованы только в Стамбуле.
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Антиковидные протесты в Германии каждые выходные заканчиваются разгонами протестующих и задержаниями
Каждые выходные в Германии противники карантинных мер выступают за пересмотр политики локдаунов. Без столкновений не обходится. Жёсткие стычки фиксируют во...
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