Эксперты: украинцы осенью могут остаться без отопления и горячей воды

Источник материала: ОНТ

Украина – на грани энергетического коллапса. По мнению экспертов, осенью люди могут остаться без отопления и горячей воды.

Проблема в поставках газа. 20 мая истекает срок действия фиксированного тарифа на голубое топливо. Далее будут действовать рыночные условия. А жилищно-коммунальная отрасль страны – в огромных долгах. Если в ситуацию не вмешается государство, отопительный сезон в Украине осенью просто не начнется. Энергетики рассчитывают на политическую волю Киева – властям необходимо разработать предложения по выходу из кризиса.

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