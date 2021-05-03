ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Кот, который никого не хочет видеть, рассмешил соцсети

03.05.2021 09:27 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Кот, который никого не хочет видеть, рассмешил соцсети

Животные, как и люди, иногда тоже хотят побыть в одиночестве. На видео попал кот, который решил закрыться от всех, и развеселил интернет-пользователей, пишет «Ридус». 

Кадры сняла хозяйка кота. Пушистый питомец по кличке Зефир закрылся лапками, давая понять, что не хочет никого видеть. Зато разговаривает кот охотно. Хозяйка спокойно воспринимает необычное поведение своего питомца.

Видеоролик с разговорчивым котом набрал в Instagram около 200 тысяч просмотров. «Он спать хочет, а она тут со своими вопросами», «У нас дома такой же говорун», «Ну как можно быть таким милашкой?», «Моя подруга с похмелья так же делает», – написали в комментариях. 

ФОТО: pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Животные, как и люди, иногда тоже хотят побыть в одиночестве. На видео попал кот, который решил закрыться от всех, и развеселил интернет-пользователей, пишет...
 
Новости дня
Новости разные
 
Санкции США не повлияют на поставки российской нефти на НПЗ Беларуси - Головченко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by