Кот, который никого не хочет видеть, рассмешил соцсети

Источник материала: ОНТ

Животные, как и люди, иногда тоже хотят побыть в одиночестве. На видео попал кот, который решил закрыться от всех, и развеселил интернет-пользователей, пишет «Ридус».

Кадры сняла хозяйка кота. Пушистый питомец по кличке Зефир закрылся лапками, давая понять, что не хочет никого видеть. Зато разговаривает кот охотно. Хозяйка спокойно воспринимает необычное поведение своего питомца.

Видеоролик с разговорчивым котом набрал в Instagram около 200 тысяч просмотров. «Он спать хочет, а она тут со своими вопросами», «У нас дома такой же говорун», «Ну как можно быть таким милашкой?», «Моя подруга с похмелья так же делает», – написали в комментариях.

ФОТО: pixabay

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