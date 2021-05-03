|
Кот, который никого не хочет видеть, рассмешил соцсети
Источник материала: ОНТ
Животные, как и люди, иногда тоже хотят побыть в одиночестве. На видео попал кот, который решил закрыться от всех, и развеселил интернет-пользователей,
Кадры сняла хозяйка кота. Пушистый питомец по кличке Зефир закрылся лапками, давая понять, что не хочет никого видеть. Зато разговаривает кот охотно. Хозяйка спокойно воспринимает необычное поведение своего питомца.
Видеоролик с разговорчивым котом набрал в Instagram около 200 тысяч просмотров. «Он спать хочет, а она тут со своими вопросами», «У нас дома такой же говорун», «Ну как можно быть таким милашкой?», «Моя подруга с похмелья так же делает», – написали в комментариях.
ФОТО: pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Животные, как и люди, иногда тоже хотят побыть в одиночестве. На видео попал кот, который решил закрыться от всех, и развеселил интернет-пользователей, пишет...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)