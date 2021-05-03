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Реализация проекта «Умные города Беларуси» продолжается
Источник материала: ОНТ
Технологии для комфорта и безопасности: реализация проекта «Умные города Беларуси» перешла на практический этап.
Электронные табло на остановках общественного транспорта, оплата услуг телефоном или банковской картой онлайн, датчики в дорожном покрытии для управления светофорами – всё это составляющие идеи «smart city». Задача – повысить качество жизни людей. Показательный пример – новации в поликлиниках. Бумажные медицинские карточки уходят в прошлое, вместо них – цифровая история болезни, электронные очереди и рецепты. Условие – наличие ID-карты пациента. Такую каждый белорус сможет получить уже в сентябре. Её, к слову, можно будет использовать фактически как банковскую карту.
По сути, ID-карта – это ключ ко всем цифровым услугам в стране. Следующий шаг – электронное правительство. Такие решения – не только удобство людей, но и прибыль реального сектора. По мировой статистике – это 2-3% от ВВП.
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Технологии для комфорта и безопасности: реализация проекта «Умные города Беларуси» перешла на практический этап. Электронные табло на остановках общественного...
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