Реализация проекта «Умные города Беларуси» продолжается

Источник материала: ОНТ

Технологии для комфорта и безопасности: реализация проекта «Умные города Беларуси» перешла на практический этап.

Электронные табло на остановках общественного транспорта, оплата услуг телефоном или банковской картой онлайн, датчики в дорожном покрытии для управления светофорами – всё это составляющие идеи «smart city». Задача – повысить качество жизни людей. Показательный пример – новации в поликлиниках. Бумажные медицинские карточки уходят в прошлое, вместо них – цифровая история болезни, электронные очереди и рецепты. Условие – наличие ID-карты пациента. Такую каждый белорус сможет получить уже в сентябре. Её, к слову, можно будет использовать фактически как банковскую карту.

Татьяна Рускевич, начальник главного управления платёжных систем и цифровых технологий Национального банка Беларуси: «К ней можно привязывать любые платежные сервисы, можно привязывать возможность проведения платежей в ЕРИП, использование карточных технологий, использование возможности электронных денег. Это удобный способ сказать банку, что "я твой клиент, я хочу повести платеж"».

По сути, ID-карта – это ключ ко всем цифровым услугам в стране. Следующий шаг – электронное правительство. Такие решения – не только удобство людей, но и прибыль реального сектора. По мировой статистике – это 2-3% от ВВП.

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