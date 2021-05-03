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О безопасности – простыми словами: стартовала акция от МЧС «Не оставляйте детей одних!»
Источник материала: ОНТ
Простые истины, которые не лишним будет повторить каждому родителю. 3 мая стартует большая республиканская акция «Не оставляйте детей одних!».
Шалости с огнем, неосторожность в обращении с электроприборами, острыми предметами и неосмотрительное поведение на водоёмах – всё это может закончиться трагедией. Об этом еще раз напомнят сотрудники МЧС.
Спасатели проведут беседы с родителями и детьми в городских парках, организуют спортивные праздники, творческие конкурсы, а также расскажут о правилах безопасности в школах. Акция продлится до конца учебного года.
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Простые истины, которые не лишним будет повторить каждому родителю. 3 мая стартует большая республиканская акция «Не оставляйте детей одних!». Шалости с огнем,...
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