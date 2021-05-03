Гороскоп на 4 мая: Водолеям можно начинать новые проекты, а Львам переговоры нужно перенести на другой день

Источник материала: ОНТ

Сегодня звёзды предвещают Овнам кризисные ситуации. Свойственный вам авантюризм позволит в течение дня справиться со всеми трудностями. Отдых и развлечения улучшат настроение.

У Тельцов на первом месте будут рабочие вопросы. Старайтесь проявить интеллект и логику. Полагаясь на собственный ум, вы примете правильные решения.

Сегодня Близнецы смогут предвидеть развитие некоторых событий. Звёзды наделили вас наблюдательностью. Старайтесь адекватно оценивать свои возможности.

У Раков большую часть времени займут семейные хлопоты. Проявите внимательность к старшим родственникам. За помощь они ответят вам благодарностью.

Львам следует избегать трудностей и обходить стороной сложные вопросы. Совещания и переговоры лучше перенести на другой день. Будьте очень осторожными в общении с незнакомыми людьми.

Любое дело обернут в свою пользу Девы. За короткое время у вас получится найти комплексный подход к решению жизненной задачи, а в компании друзей стать объектом внимания.

Организаторские способности и креативные идеи Весов отметят работодатели. Гармоничные отношения и вечер в кругу семьи в приятной атмосфере – это то, что вам сейчас нужно.

Отличный день у Скорпионов. Вы с лёгкостью проявите артистизм и целеустремлённость. Сегодня ваши амбиции оправдаются, а крупные покупки будут удачными.

Стрельцам звёзды рекомендуют не обещать того, что вы не сможете выполнить. Старайтесь чётко формулировать свои желания, иначе есть риск совершить ошибку.

У Козерогов день подходит для того, чтобы тщательно продумать стратегию для достижения цели. Вероятность оказаться сегодня в конфликтной ситуации очень высока.

Новые дела и проекты могут смело начинать Водолеи. Постарайтесь экономить свои денежные средства. Вы тратите их больше, чем вам нужно. К вечеру порадует приятное известие.

Рыбы откроют в себе скрытые резервы жизненных сил. Звёзды советуют вам прислушиваться к интуиции. Старайтесь распознавать подсказки судьбы. Отдых за городом добавит вам внутренней энергии.

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