У православных начинается праздничная неделя – Светлая седмица

Источник материала: ОНТ

Самая праздничная неделя в году началась у православных всего мира. Светлая седмица – время пасхальной радости и добрых дел.

Великий пост и долгая подготовка к главному христианскому торжеству – уже позади. Впереди – семь дней празднования Воскресения Христова. Традиционные приветствия, ежедневные крестные ходы, праздничные богослужения и колокольный звон во всех храмах страны. Кстати, попробовать себя в роли звонаря на Светлой седмице разрешают всем желающим.

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