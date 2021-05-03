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У православных начинается праздничная неделя – Светлая седмица
Источник материала: ОНТ
Самая праздничная неделя в году началась у православных всего мира. Светлая седмица – время пасхальной радости и добрых дел.
Великий пост и долгая подготовка к главному христианскому торжеству – уже позади. Впереди – семь дней празднования Воскресения Христова. Традиционные приветствия, ежедневные крестные ходы, праздничные богослужения и колокольный звон во всех храмах страны. Кстати, попробовать себя в роли звонаря на Светлой седмице разрешают всем желающим.
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Самая праздничная неделя в году началась у православных всего мира. Светлая седмица – время пасхальной радости и добрых дел. Великий пост и долгая подготовка к...
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