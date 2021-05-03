eParitet: невероятно крутое приложение для ведения бизнеса

Источник материала: ProBusiness

Paritetbank выпустил на рынок совершенное новое мобильное приложение для бизнеса - eParitet . Современный дизайн, множество полезных и необходимых функций для работы онлайн 24/7.

Новое приложение выделяется среди других приложений банков принципиальным подходом к его созданию – в разработке приложения использовались лучшие решения согласно исследованию консалтингового агентства Markswebb (ведущая компания на рынке СНГ, специализирующаяся на консалтинге создания и развития современных цифровых технологий), а также общемировые практики и анализ потребностей клиентов юридических лиц и ИП.





Для чего создан eParitet?

Современное общество активно использует смартфон в повседневной жизни и Paritetbank создал удобное мобильное приложение, которое дает клиенту свободу в действиях при ведении бизнеса в любом месте и в любое время:

Контроль над денежными потоками компании 24/7 в любом месте земного шара;

Отслеживание важных операций онлайн;

Быстрый доступ к счетам;

Верификация работы бухгалтера;

Простой и понятный интерфейс.

Новый мобильный банк eParitet позволяет многое делать именно из смартфона. Для бухгалтера или для самозанятых – это отличный инструмент для быстрых действий вне компьютера, например, в пути на работу или при нахождении в налоговой. Для руководителя – это способ контроля за проводимыми платежами, за остатком по счетам и принятию серьезного решения по сделке.

Что представляет собой eParitet?

Приложение создано на основе трех операционных систем iOS, Android и Harmony OS (для владельцев телефонов Huawei), что дает возможность каждому пользователю работать из любого смартфона.

Скачать Мобильный банк eParitet можно в магазине приложений на Вашем смартфоне.





Удобно и то, что Вы можете просто воспользоваться бесплатной демо-версией , где сможете оценить удобство приложения. А если Вы еще не открыли расчетный счет в Paritetbank, то можно без регистрации и похода в банк оформить заявку на резервирование счета. Специалисты предоставят Вам номер счета для использования его в расчетных документах.





Гармоничное сочетание цветов, современные решения линий и изгибов – все это сохраняет тенденцию вести бизнес онлайн. В приложении легко и удобно можно: