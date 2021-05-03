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eParitet: невероятно крутое приложение для ведения бизнеса
03.05.2021 09:33 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Paritetbank выпустил на рынок совершенное новое мобильное приложение для бизнеса -
Новое приложение выделяется среди других приложений банков принципиальным подходом к его созданию – в разработке приложения использовались лучшие решения согласно исследованию консалтингового агентства Markswebb (ведущая компания на рынке СНГ, специализирующаяся на консалтинге создания и развития современных цифровых технологий), а также общемировые практики и анализ потребностей клиентов юридических лиц и ИП.
Для чего создан eParitet?
Современное общество активно использует смартфон в повседневной жизни и Paritetbank создал удобное мобильное приложение, которое дает клиенту свободу в действиях при ведении бизнеса в любом месте и в любое время:
Новый мобильный банк eParitet позволяет многое делать именно из смартфона. Для бухгалтера или для самозанятых – это отличный инструмент для быстрых действий вне компьютера, например, в пути на работу или при нахождении в налоговой. Для руководителя – это способ контроля за проводимыми платежами, за остатком по счетам и принятию серьезного решения по сделке.
Что представляет собой eParitet?
Приложение создано на основе трех операционных систем iOS, Android и Harmony OS (для владельцев телефонов Huawei), что дает возможность каждому пользователю работать из любого смартфона.
Удобно и то, что Вы можете просто
Гармоничное сочетание цветов, современные решения линий и изгибов – все это сохраняет тенденцию вести бизнес онлайн. В приложении легко и удобно можно:
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Для чего создан eParitet?
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