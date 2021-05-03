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Новые флагманы Samsung с гибкими экранами «утекли» в Сеть до анонса
Источник материала: Tut.by
Samsung готовится к анонсу новых смартфонов топового уровня с гибкими экранами — Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3. Точная дата показа пока не раскрывается — скорее всего, девайсы стоит ожидать летом. Но недавно в Сеть попали рекламные материалы компании, посвященные новинкам. Об этом сообщает
На 100% подтвердить подлинность изображений пока не получается. Но в GSMArena и, например,
Раскладушка Galaxy Z Flip 3 (да, вторую номерную модель пропустили, и сразу выпустят третью — видимо, для унификации всей линейки) концептуально похожа на предшественницу. Похоже, что внешний дисплей увеличится — и блок с ним выделятся другим цветом. А еще «половинки» телефона теперь складываются полностью, зазоров между ними в сложенном состоянии — нет.
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На 100% подтвердить подлинность изображений пока не получается. Но в GSMArena и, например, SamMobile скорее принимают их за настоящие, и не поддельные.
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