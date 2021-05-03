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В России передумали модернизировать атомный ракетный крейсер и утилизуют его

03.05.2021 09:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Лазарев» проекта 1144 шифр «Орлан» Тихоокеанского флота (ТОФ) доставлен на судоремонтный завод в Приморском крае для утилизации, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.


Фото: wikipedia.org

«Накануне крейсер был доставлен на утилизацию на 30-й судоремонтный завод в поселке Дунай», — сказал он.

Крейсер долго ждал решения о своей дальнейшей судьбе. Рассматривалось два варианта — либо модернизация по примеру «Адмирала Нахимова», либо утилизация. Эксперты склонялись в пользу первого варианта, поскольку корпус крейсера был в хорошем состоянии.

«Адмирал Лазарев» — второй из четырех крейсеров, построенных на Балтийском заводе (в настоящее время входит в Объединенную судостроительную корпорацию) по проекту 1144. Заложен 26 июля 1978 года под именем «Фрунзе». Спущен на воду 26 мая 1981 года, вошел в состав ТОФ 31 октября 1984 года. В 1992 году крейсер был переименован и получил нынешнее название.

Во второй половине 1990-х годов крейсер законсервировали. В 2004 году на нем провели операцию по выгрузке активной зоны реактора. Очередной доковый ремонт корабля проводился в 2014 году.

Из других «Орланов» в настоящее время в строю Северного флота находится только один — «Петр Великий». Еще один крейсер этого проекта — «Адмирал Нахимов» — проходит модернизацию на «Севмаше».

 
 
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