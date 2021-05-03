Если нет авто. Посмотрите, какие дачи можно купить возле станций электричек из Минска на Молодечно

Источник материала: Tut.by

Дачный сезон начался! Для тех, кто хочет купить дачу, но не водит авто, мы решили выяснить, какие варианты есть возле станций электричек. Мы уже рассмотрели направления на Минска на Барановичи (есть за 12 тысяч долларов)">Барановичи, на Оршу , на Осиповичи . Сегодня расскажем, что есть в продаже, если ехать на электричке из Минска на Молодечно. Все дачи — с электричеством и в стопроцентной готовности.

Самая дешевая дача

Самая дешевая дача в рассматриваемом направлении выставлена за восемь тысяч долларов. Расположена в СТ «Планета-2001», в Молодечненском районе, возле станции «Дубравы». Как пишут в объявлении, до станции — «10−15 минут спокойным шагом». Дача — крайняя к лесу, «прямо за забором растет черника», а в самом СТ есть озеро. Еще из плюсов — в деревне, что в двух километрах от товарищества, есть магазины и мини-рынок, которые работают круглогодично. В сезон сюда приезжает автолавка.





Участок — 5,04 сотки. Здесь стоит теплица, растет много цветов, кустарников, плодовых деревьев.

Дом — сборно-щитовой, крыша — из шифера. Общая площадь — 65,2 кв. м. Есть электричество, печное отопление, сезонная вода (введена в дом). Туалет на улице.









Самая дорогая

Самая дорогая дача стоит 53 тысячи долларов. Находится в СТ «Вянок», Молодечненский район, возле станции Пралески. Рядом — лес.





Площадь участка — 10 соток. В объявлении сказано, что здесь есть «баня, бассейн, сад, хоз. постройки».









Дом — деревянный, крыша — из ондулина. Общая площадь — 130 кв. м. Коммуникации: электричество, печное отопление, вода и канализация.









Ближайшая к Минску

Ближе всего к городу в рассматриваемом направлении — дача за 40 тысяч долларов. Находится она в СТ «Машиностроитель», Минский район, возле станции Ратомка. Пишут, что «до остановки пригородного железнодорожного транспорта десять минут».





Участок — шесть соток. Здесь стоит теплица, разбиты грядки, засеян газон, высажены декоративные и плодовые растения.





Дом построен из профилированного бруса, крыша — из еврошифера. Общая площадь — 73,1 кв. м. Есть электричество, печное отопление, вода из скважины, местная канализация.









Наиболее удаленная от Минска

Дальше всех мы нашли дачу в СТ «Золотая осень», Молодечненский район, возле станции Татарщина. Рядом — лес. Дачу продают за 14 тысяч долларов.





На участке площадью пять соток расположены сарай, баня на дровах, душ с бойлером, большая теплица. Также здесь «много плодовых деревьев: две черешни, сливы, груша, яблони, много ягодных кустарников».





Общая площадь дома — 37,4 кв. м. В объявлении написано, что построен он был в 1973 году, а в 2008-м его перестраивали (в том числе заменили крышу на металлочерепицу, установили стеклопакеты, обшили стены блокхаусом). Из коммуникаций есть электричество, печное отопление, сезонная вода (на участке). Туалет — на улице.









Выбор редакции

Больше всего нам понравилась дача в СТ «Березовая роща», Молодечненский район, возле станции «Бояры». В объявлении написано, что до электрички идти 10−15 минут. Большой плюс — лес прямо за участком. Продают дачу за 14 тысяч долларов.





Площадь участка — 6,93 сотки. Здесь построен сарай, установлена теплица, высажено много «плодоносящих деревьев, в том числе абрикос. Посажено большое количество ремонтантной малины и клубники с огромными по размеру плодами. Очень много цветов, в том числе и привезенных из других местностей на зависть соседям — таких нет ни у кого! Летом все благоухает».









Симпатичный домик построен из сруба, крыша — из металлочерепицы. Общая площадь — 44 кв. м. Из коммуникаций есть электричество, сезонная вода. Туалет на улице. В доме обустроены веранда, кухня и жилые комнаты, также есть погреб.



