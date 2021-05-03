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Санкции США не повлияют на поставки российской нефти на НПЗ Беларуси - Головченко

03.05.2021 09:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Санкции США не повлияют на поставки российской нефти на белорусские НПЗ. Об этом в эфире белорусского зомбоящика заявил премьер-министр Роман Головченко.

По его словам, нефть из России поставляется на белорусские НПЗ в соответствии с ранее установленными условиями контрактов.

"...В вопросах поставок черного золота в нашу страну все абсолютно штатно, спокойно", - сказал чиновник.

Он подчеркнул, что, согласно принятому решению, «санкции распространяются на физических, юридических лиц США, а также компании, в которых контрольный пакет принадлежит гражданам или юридическим лицам США».

"Но нефть мы покупаем не в Соединенных Штатах, а у нашего партнера — Российской Федерации. Все контракты подписаны, нефть поставляется в соответствии с условиями этих контрактов", - заявил Головченко.

Как известно, США намерены возобновить санкции против девяти белорусских предприятий – «Белнефтехима», «Белшины», «Гродно Азота», «Гродно Химволокна», «Лакокраски», «Нафтана», «Полоцк-Стекловолокна», «Белорусского нефтяного торгового дома», «Белнефтехима США». Американская сторона должна завершить сотрудничество с перечисленными выше компаниями к 3 июня 2021 г.

 
Теги: Гродно
 
 
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Санкции США не повлияют на поставки российской нефти на белорусские НПЗ. Об этом в эфире белорусского зомбоящика заявил премьер-министр Роман Головченко.
 
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