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Диего Марадона мог умереть из-за халатности врачей
Источник материала: Партизан
Экс-футболист сборной Аргентины Диего Марадона мог умереть из-за халатности врачей.
Об этом сообщает TN.com.ar.
Медицинская комиссия пришла к выводу, что действия медиков, которые работали с аргентинцем, являются "неадекватными, неразумными и несовершенными".
У Марадоны были бы более высокие шансы на выживание в случае, если бы он был своевременно госпитализирован и находился среди квалифицированных врачей.
Марадона начал умирать за 12 часов до официально установленного времени смерти и подавал недвусмысленные признаки агонии, но эти признаки были проигнорированы врачами, работавшими с ним.
Под следствием находятся семь человек: личный врач легендарного футболиста, психиатр, психолог и четыре медсестры.
Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет из-за острой сердечной недостаточности, которая привела к отеку легких,
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Экс-футболист сборной Аргентины Диего Марадона мог умереть из-за халатности врачей.
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