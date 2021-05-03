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Диего Марадона мог умереть из-за халатности врачей

03.05.2021 09:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-футболист сборной Аргентины Диего Марадона мог умереть из-за халатности врачей.

Об этом сообщает TN.com.ar.

Медицинская комиссия пришла к выводу, что действия медиков, которые работали с аргентинцем, являются "неадекватными, неразумными и несовершенными".

У Марадоны были бы более высокие шансы на выживание в случае, если бы он был своевременно госпитализирован и находился среди квалифицированных врачей.

Марадона начал умирать за 12 часов до официально установленного времени смерти и подавал недвусмысленные признаки агонии, но эти признаки были проигнорированы врачами, работавшими с ним.

Под следствием находятся семь человек: личный врач легендарного футболиста, психиатр, психолог и четыре медсестры.

Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет из-за острой сердечной недостаточности, которая привела к отеку легких, пишет pressball.by
 
 
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Экс-футболист сборной Аргентины Диего Марадона мог умереть из-за халатности врачей.
 
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