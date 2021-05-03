Фоторепортаж. Это Беларусь: 120-килограммовый торт приготовили в Вилейке для прихожан храма

пиш ет mlyn.by Традиция зародилась в 1993 году при бывшем настоятеле Федоре Куксе. В этом году доброму обычаю исполнилось 28 лет. Продукты на огромный пирог жертвуют прихожане церкви и неравнодушные люди,ет mlyn.by





Вес пасхального торта прежний — 120 килограммов. А вот сюжет каждый раз новый и никогда еще не повторялся. В этом году — корабль в море, символизирующий жизни с искушениями и соблазнами, из-за которых люди тонут во грехах.





— Корабль же — храм Божий, куда мы заходим через таинство Крещения, покаяние и осознание своей греховной жизни. Плывя на этом корабле, мы спасаем свои души и соединяемся с Богом, — заметил настоятель храма протоиерей Вячеслав Пешко.





После молебна и крестного хода пирог разрезают и угощают прихожан. Отведать пасхальный торт приходят не только вилейчане, но и жители Молодечно и Сморгони.





Всем желающим дают позвонить в колокола.









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