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Халезин: четвертый пакет санкций Евросоюза может быть объявлен 10 мая
Источник материала: Партизан
Беларусь внесена в повестку дня заседания Совета международных дел Евросоюза, которое пройдет 10 мая.
«На данный момент обсуждается вариант объявления 4-го пакета санкций или непосредственно 10 мая, или в течение рабочей недели 10-15 мая. Пока это рабочий вариант графика, «в который могут быть внесены коррективы», –
В третий пакет санкций относительно политического режима Александра Лукашенко, который Совет Евросоюза утвердил 17 декабря 2020 года, попали 29 физических лиц и 7 юридических.
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Беларусь внесена в повестку дня заседания Совета международных дел Евросоюза, которое пройдет 10 мая.
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