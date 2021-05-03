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В Беларуси предлагают предоставлять работникам оплачиваемый день для диспансеризации

03.05.2021 09:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации предлагается ввести в Беларуси, сообщила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич Костевич в эфире телеканала "Беларусь 1" в воскресенье.

"Интересная норма, которую мы отрабатываем в рамках изменений в Трудовой кодекс - это введение оплачиваемого рабочего дня диспансеризации", - цитирует interfax.by

Это обусловлено, по ее словам, большим разрывом в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами в нашей стране.

"10 лет – это очень большая разница в продолжительности жизни. Женщины более дисциплинированны, более ответственно относятся к своему здоровью. Пока с мужчинами у нас проблема", - заявила Костевич.  

"Обсуждаем сейчас возможность включения такой нормы, чтобы работнику предоставлялся один оплачиваемый день для прохождения диспансеризации", - сказала она.
 
 
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Оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации предлагается ввести в Беларуси, сообщила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич Костевич в эфире...
 
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