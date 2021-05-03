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Раскладные Samsung показались на промоснимках

03.05.2021 09:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

От Samsung в этом году ожидают премьеры новых поколений раскладных смартфонов серий Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip. В китайском сервисе Weibo появились промоизображения устройств, сообщает ресурс Sparrow News.

Согласно новым данным, Galaxy Z Fold 3 получит фронтальную камеру под экраном, а дизайн основной камеры изменится. Смартфон будет поддерживать стилус S Pen.

Раскладные Samsung показались на промоснимках

Раскладные Samsung показались на промоснимках

У модели Galaxy Z Flip 3 тоже нововведения: дополнительный экран станет значительно больше, он будет располагаться единым блоком с двойной камерой. Новинка будет доступна в четырех цветах: фиолетовом, белом, сером и бирюзовом.

Раскладные Samsung показались на промоснимках

Премьера устройств, вероятно, состоится ближе к концу лета.

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От Samsung в этом году ожидают премьеры новых поколений раскладных смартфонов серий Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip. В китайском сервисе Weibo появились промоизображения устройств,...
 
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