Раскладные Samsung показались на промоснимках

Источник материала: Onliner

От Samsung в этом году ожидают премьеры новых поколений раскладных смартфонов серий Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip. В китайском сервисе Weibo появились промоизображения устройств, сообщает ресурс Sparrow News.

Согласно новым данным, Galaxy Z Fold 3 получит фронтальную камеру под экраном, а дизайн основной камеры изменится. Смартфон будет поддерживать стилус S Pen.









У модели Galaxy Z Flip 3 тоже нововведения: дополнительный экран станет значительно больше, он будет располагаться единым блоком с двойной камерой. Новинка будет доступна в четырех цветах: фиолетовом, белом, сером и бирюзовом.





Премьера устройств, вероятно, состоится ближе к концу лета.