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Раскладные Samsung показались на промоснимках
Источник материала: Onliner
От Samsung в этом году ожидают премьеры новых поколений раскладных смартфонов серий Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip. В китайском сервисе Weibo появились промоизображения устройств,
Согласно новым данным, Galaxy Z Fold 3 получит фронтальную камеру под экраном, а дизайн основной камеры изменится. Смартфон будет поддерживать стилус S Pen.
У модели Galaxy Z Flip 3 тоже нововведения: дополнительный экран станет значительно больше, он будет располагаться единым блоком с двойной камерой. Новинка будет доступна в четырех цветах: фиолетовом, белом, сером и бирюзовом.
Премьера устройств, вероятно, состоится ближе к концу лета.
Android, экран 6.4" AMOLED (1080x2340), Exynos 9611, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 6000 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.4" AMOLED (1080x2400), Mediatek MT6768 Helio P65, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.5" AMOLED (1080x2400), Exynos 9611, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
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От Samsung в этом году ожидают премьеры новых поколений раскладных смартфонов серий Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip. В китайском сервисе Weibo появились промоизображения устройств,...
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