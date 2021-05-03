«Меня лишили моей любимой профессии». Адвокат Зикрацкий переехал в Вильнюс

Источник материала: Салiдарнасць

Однако он уверен, что это временно и надеется скоро вернуться — «в свободную Беларусь».





Фото Надежды Бужан, Наша Нiва

Об этом Сергей Зикрацкий сообщил на своей странице в Фейсбуке.

— В апреле 2013 года меня приняли в коллегию адвокатов, в марте 2021 года меня из нее исключили.

За эти 8 лет я создал небольшой бизнес, который заплатил в бюджет Беларуси несколько десятков тысяч евро только прямых налогов. Можно было бы прибавить к этой цифре еще выплаты в ФСЗН и подоходный налог на зарплату моих сотрудников.

За эти 8 лет через меня прошло 8 помощников, которых я брал со студенческой скамьи или сразу после окончания ВУЗа. И я горжусь, что дал этим людям понимание юридической профессии и умение не только читать законы, но и применять их на практике.

Меня лишили моей любимой профессии, лишили моего бизнеса. Должен ли я негодовать и злиться на эту страну. Негодовать – да, злиться на страну – нет.

Я люблю Беларусь, и понимаю, что то зло, которое происходит сегодня в моей стране, делают конкретные люди. И эти люди не имеют ничего общего с Беларусью.

Поэтому я не могу злиться на Беларусь, а намерен продолжать делать все возможное, чтобы изменить ситуацию в Беларуси. К сожалению, в текущих реалиях я не могу это делать в Минске.

С 1 мая моим временным домом станет Вильнюс.

Очень надеюсь скоро вернуться в свободную Беларусь, — написал Сергей Зикрацкий.

Сергей Зикрацкий — известный белорусский адвокат. Он защищал TUT.BY, когда его лишали статуса СМИ, журналистку «Белсата» Екатерину Андрееву (Бахвалову), также он был адвокатом юриста Максима Знака и сотрудников Пресс-клуба, которые находятся в СИЗО по обвинению в неуплате налогов. В марте он был лишен лицензии и исключен из коллегии адвокатов.