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Лишенный лицензии адвокат Зикрацкий покинул Беларусь

03.05.2021 10:09 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лишенный лицензии адвокат Зикрацкий покинул Беларусь. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

По его словам, он вынужден был покинуть Беларусь, потому что его лишили любимой профессии. Зикрацкий уверен, что может быть полезен своей стране сейчас только на расстоянии.

«Я люблю Беларусь, и понимаю, что то зло, которое происходит сегодня в моей стране, делают конкретные люди. И эти люди не имеют ничего общего с Беларусью. Поэтому я не могу злиться на Беларусь, а намерен продолжать делать все возможное, чтобы изменить ситуацию в Беларуси. К сожалению, в текущих реалиях я не могу это делать в Минске. С 1 мая моим временным домом станет Вильнюс. Очень надеюсь скоро вернуться в свободную Беларусь», - написал он.

Сергей Зикрацкий 24 марта, как, впрочем, и десятки других адвокатов, не прошел внеочередную аттестацию в Минюсте и лишился лицензии.

 
Теги: Минск
 
 
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Лишенный лицензии адвокат Зикрацкий покинул Беларусь. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.
 
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