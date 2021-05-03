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Лишенный лицензии адвокат Зикрацкий покинул Беларусь
Источник материала: АФН
Лишенный лицензии адвокат Зикрацкий покинул Беларусь. Об этом он
По его словам, он вынужден был покинуть Беларусь, потому что его лишили любимой профессии. Зикрацкий уверен, что может быть полезен своей стране сейчас только на расстоянии.
«Я люблю Беларусь, и понимаю, что то зло, которое происходит сегодня в моей стране, делают конкретные люди. И эти люди не имеют ничего общего с Беларусью. Поэтому я не могу злиться на Беларусь, а намерен продолжать делать все возможное, чтобы изменить ситуацию в Беларуси. К сожалению, в текущих реалиях я не могу это делать в Минске. С 1 мая моим временным домом станет Вильнюс. Очень надеюсь скоро вернуться в свободную Беларусь», - написал он.
Сергей Зикрацкий 24 марта, как, впрочем, и десятки других адвокатов, не прошел внеочередную аттестацию в Минюсте и лишился лицензии.
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Лишенный лицензии адвокат Зикрацкий покинул Беларусь. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.
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