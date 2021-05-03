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Северинец написал митрополиту Вениамину: Их убивали, чтобы они не занимались «политикой» — не разоблачали зло вслед за Христом

03.05.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Оно стало ответом на письмо митрополита, где тот на просьбу защитить бчб-флаг ответил, что его достаточно не использовать в политических целях, чтобы его не признали экстремистским.


Фото: eurasia.amnesty.org

— А если сегодня кто-то использует в политических целях, скажем, мантию архиерея? Мы и ее запретим? Или мы вообще запретим самого Христа, как пытались сделать коммунисты в Советском Союзе?

Вы пишете про политику. Наш Господь и Спаситель Иисус Христос был распят в результате сфабрикованного политического обвинения.

За последние сто лет в Беларуси коммунисты осудили и расстреляли сотни православных священников, включая архиереев. За что? За «политическую деятельность», «антисоветскую агитацию» и «контрреволюцию». Не за «религию» — за «политику». Их убивали, чтобы они не занимались «политикой» — не разоблачали зло вслед за Христом, — пишет Северинец митрополиту.
 
 
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Оно стало ответом на письмо митрополита, где тот на просьбу защитить бчб-флаг ответил, что его достаточно не использовать в политических целях, чтобы его не...
 
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