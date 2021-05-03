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Прогноз по валютам: доллар продолжит снижение. А другие валюты?

03.05.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Что происходит на валютном рынке? В Беларуси доллар снизился на ушедшей неделе. Подешевела и валютная корзина.

Какими будут в начале мая курсы иностранных валют? Об этом старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб рассказал в комментарии Myfin.by.

- Прошедшая неделя была достаточно спокойной как на внешних валютных рынках, так и на белорусском рынке. Из внешних тенденций можно отметить умеренное укрепление евро. Пара евро/доллар выросла с 1,2050 до 1,2100, или на 0,4%.
Российский рубль немного укрепился к доллару, но снизился к евро.

Доллар в России подешевел с 75,1 до 74,9 российского рубля, или на 0,3%.

Евро вырос с 90,5 до 90,6 российского рубля, или на 0,1% .

В результате белорусский рубль укрепился к доллару и российскому рублю и совсем незначительно уступил евро. Доллар снизился за неделю на 0,35%. Евро вырос на 0,01%. Российский рубль подешевел на 0,07%.

Вслед за долларом и российским рублем вниз пошла стоимость валютной корзины. Она подешевела на 0,14%, при этом обновив к концу недели минимум с начала года. Это четвертая неделя подряд снижения стоимости валютной корзины.

На начавшейся неделе доллар может снизиться до 2,55 белорусского рубля.

Евро останется вблизи 3,10 белорусского рубля.

А российский рубль может незначительно подешеветь - до 3,41 белорусского рубля за 100 российских.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Что происходит на валютном рынке? В Беларуси доллар снизился на ушедшей неделе. Подешевела и валютная корзина.
 
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