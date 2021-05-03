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Из-за новой криптовалюты Chia у компании в 6 раз подскочили продажи SSD

03.05.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Китае набирает популярность криптовалюта под названием Chia.

 Особенность Chia в том, что для её добычи, в отличие от биткоина или эфира, требуются не мощные процессоры и GPU, а пространство для хранения информации, поэтому майнеры стали массово скупать HDD и SSD-диски. На фоне небывалого спроса продажи твердотельных накопителей у Adata в апреле увеличились на 400-500% по сравнению с мартом, пишет dev.by.


 Из-за новой криптовалюты Chia у компании в 6 раз подскочили продажи SSD
В начале месяца компания Jiahe Jinwei — четвёртый по величине производитель модулей памяти в Китае — объявила, что полностью распродала запасы NVMe-накопителей под брендами Gloway и Asgard объёмом 1 Тб и 2 Тб.

Официальные торги Chia начнутся только 3 мая. Станет ли новая крипта столь же выгодной, как, например, биткоин, покажет время, но люди в панике сметают накопители «на всякий случай» уже сейчас. Как пишет South China Morning Post, это уже привело к нехватке накопителей и взлёту цен в физических и интернет-магазинах. Более того, спрос на память пошёл в гору за пределами Азии. Если ажиотаж сохранится, на рынке может сложиться такая же ситуация, как с видеокартами.

Некоторые фирмы пытаются активно этому противостоять. Поскольку добыча Chia слишком быстро исчерпывает ресурс SSD, компания Galax предупредила, что оставляет за собой право аннулировать гарантию на твердотельные накопители, которые использовались для майнинга.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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В Китае набирает популярность криптовалюта под названием Chia.
 
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