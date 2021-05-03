«Придется работать с тупыми людьми» — этот парень выбрался из нищеты и запустил необычный бизнес в США

Источник материала: ProBusiness



Майванд Халек. Фото: личный архив

Майванд Халек — афганец по национальности, но вырос на улицах Санкт-Петербурга. В 13 лет его жизнь резко изменилась — семья переехала жить в США, открыв перед парнем мир новых возможностей. Сейчас Майванду уже 21 год, и с началом пандемии он решил запустить собственный бизнес — по признанию самого парня, «от безделья». Так появилась компания SugaCards , которая превращает пластиковые банковские карты — в металлические с кастомизированным дизайном. Своей историей и советами для новичков-предпринимателей Майванд поделился с «Про бизнес».

«Отец очень любил деньги — никогда их не тратил»: как в 10 лет я понял, что бизнес требует вложений

— Я родился в Москве, но по национальности — афганец. Моя семья не прижилась в столице. Родители едва знали русский язык, снимали дешевую квартиру. Несколько раз нас хотели ограбить: представлялись сотрудниками милиции, пытались открыть дверь. К счастью, у них ни разу не вышло. Но родители все же решили уехать в Санкт-Петербург.

В Питере мы прожили 13 лет — в съемной крохотной однушке нас было семеро: отец с мамой и пятеро детей. Я начал работать, когда мне исполнилось 10. Помогал отцу, который торговал на рынке: носил одежду со склада и выставлял манекены.

Одежду донашивал за старшими братьями, мечтал о компьютере и мобильном телефоне — как и все дети из бедных семей начала 2000-х. Бизнес отца на рынке не спасал нашу семью от бедственного положения. Сейчас я понимаю, что он просто очень любил деньги — копил, но никогда и ни на что не тратил. Экономил на всем: привозил самый дешевый и низкокачественный товар, нанимал продавцов, которые совершенно не умели работать с покупателями, но мало просили. В итоге продажи не шли, товар спросом не пользовался — бизнес постепенно прогорал.

Это были тяжелые годы. Но я ценю этот опыт. Не жалуйтесь на жизнь, всегда найдется тот, у кого она намного хуже, и он даже не говорит об этом.

«Я думал, что это сон»: как переезд в США поменял «бедное мировоззрение»

Мама подала заявку в Американское посольство в 2007 году, где была программа для беженцев из Афганистана. Вся наша семья прошла через десятки интервью и, наконец, в 2013 году мы получили визы и смогли переехать в США.

Так я оказался в городе Мобил, штат Алабама. Нас встретили и поселили в отеле с бассейном. В номерах была куча еды, которую мы сразу слопали. Я чувствовал себя нищим на фоне всего этого. Но был благодарен за то, что мама поменяла наши жизни, переехав в Америку.

На следующий день нам дали ключи от нашего дома — 3 комнаты, большая кухня, свой дворик. Отвезли в магазин и помогли закупить продукты и одежду на первое время. Я думал, что это сон.

Пошел учиться в местную школу в «черном районе». В России я был самым темным в классе, а здесь оказался самым светлым. Языка я не знал и общаться не мог. По 1,5 часа в день занимался, чтобы хоть что-то понимать. Со сверстниками сближался тяжело — языковой барьер не позволял свободно общаться.



Майванд Халек. Фото: личный архив

В Алабаме наша семья прожила 8 месяцев. Мы мало общались с местными, адаптация проходила непросто. Мама вспомнила, что в Калифорнии живут наши дальние родственники. Поэтому мы решились на переезд и оказались в городе Стоктон.

«Идея появилась от безделья»: как я нашел нишу для своего дела

На работу в США я пошел в 15 лет — убирал в младшей школе. Потом устроился в пиццерию и чуть больше года работал в общепите на разных позициях. Это помогло мне повысить навык коммуникации, я стал лучше понимать, как общаться с людьми, а главное — с клиентами. И, конечно, это сильно помогло, наконец, освоиться с английским.

Но довольно скоро я пришел к выводу, что работа в найме — не то, чем я хотел бы заниматься в дальнейшем.

Мне не нравилось быть за прилавком от звонка до звонка, носить униформу, выполнять чьи-то указания. Я решил, что попробую работать сам на себя. Стал искать объявления о продаже различной техники и электроники, добивался выгодной цены, а потом сам предлагал покупателям уже с наценкой — так и зарабатывал. Помимо техники перепродавал грилзы (ювелирные украшения для зубов. — Прим. «Про бизнес»).

Я отношусь к деньгам спокойно: воспринимаю их не как цель, а как средство ее достижения. Если мне достаточно, чтобы прокормить себя, оплатить аренду жилья и все мои базовые нужды — меня все устраивает.



Фото: личный архив

Я зарабатывал на перепродажах техники и в принципе чувствовал себя уверенно. Но потом начался 2020 год, в Калифорнии объявили локдаун — все оставались дома. И я не смог ездить к людям за товарами для перепродажи. Пришлось даже оформить пособие по безработице, чтобы свести концы с концами.

И вот однажды я праздновал свой день рождения, сидя дома. Из-за локдауна я не мог никуда пойти или как-то развлечься. Очень расстраивался, что приходится просто бездельничать. Залипал в TikTok и увидел прикольный ролик, в котором парень показывал, как делает кастомные кредитки из металла и наносит на них разные гравировки. Мне показалось, что это очень крутая и недооцененная тема. И в этот момент меня осенило — нужно придумать себе занятие и начать бизнес. Да, вот так вот просто.



Фото: личный архив

Я начал гуглить, чтобы понять, как можно производить такие карты. Понял, что дизайн может быть каким угодно. И в тот же день решил: «Пока горит, надо брать!»

Конечно, у меня были большие сомнения насчет того, сможет ли бизнес вообще работать: люди будут опасаться отдавать кредитные карты и данные. И как гарантировать им безопасность? Но я решил пробовать и решать проблемы по мере их поступления. Если сразу завалить себя аргументами в духе «почему не получится», то нет смысла и начинать.

«Закупил карты на все деньги»: как стресс драйвит предпринимателей

Я сразу закупил металлические пластины, которые были размером как стандартные пластиковые карты. Потратил $ 500. Это была внушительная трата, но я специально создал стрессовые условия, потому что понимал, что только так смогу подстегнуть себя действовать.

Стал искать, как можно переписывать чипы для карт, но никакой информации не нашел. Тогда поставил эксперимент над собственными карточками — из одной получилось достать чип с помощью отвертки, но вторая была прочнее, и с ней такая технология не сработала. После долгих поисков в интернете я наткнулся на ролик, в котором чипы из карт доставали с помощью строительного хитгана — инструмента для выжигания.

Поехал в ближайший Walmart прямо среди ночи и купил такой за $ 20. Приехал домой, опробовал — и сработало!

У меня получилось вставить чип из собственной пластиковой карты в металлическую пластину, на которую я мог теперь нанести любую гравировку.

«Возмутился и ушел»: как я отказался от идеи с посредниками

На следующий день поехал в мастерскую к гравировщику, чтобы узнать, что будет выгоднее: заказывать дизайн у него как у посредника или купить аппарат для гравировки самому и заниматься производством. В Стоктоне нашлась только одна подобная мастерская.

Помимо стоимости услуг по гравировке меня беспокоило и то, что в цепочке производства появляется еще один человек. Если люди все-таки будут готовы доверить мне информацию о своих картах, то мастер будет наносить ее на пластины. А значит, придется нести ответственность и за то, как он будет распоряжаться данными заказчиков. Это добавило сомнений.



Фото: личный архив

В мастерской по гравировке я показал видео из TikTok, которое вдохновило меня начать бизнес. Спросил, могут ли они делать так же и сколько это будет стоить. За гравировку логотипа на пластинке запросили $ 25, а за более сложные рисунки — от $ 40. На процедуру требовалось около 15 минут. Я подумал, что это нереально высокие цены.

Попросил мастера рассказать, какие настройки он использует для гравировки. Но и тут меня ждало разочарование — оказалось, что для каждого нового рисунка будет нужна своя настройка, универсального решения нет.

Я заказал гравировку для своей карты, чтобы понять, какой результат может дать мастерская. Но когда приехал забирать ее, оказалось, что нанести гравировку на металлическую пластинку все же не могут из-за особенностей материала. Я возмутился, забрал карту и ушел. Решил, что буду сам осваивать работу с машинкой для гравировки.

«Сайт мне написал 16-летний парень из России»: как не пасовать перед первыми трудностями

Первый вызов — найти лазерную машинку для гравировки. Даже б/у варианты на E-bay и Amazon стоили от $ 2500. На Aliexpress нашел предложение за $ 1600, но с доставкой в США сумма вышла почти сопоставимой (+ $ 300 за пересылку), т.к. прибор весил более 25 кг.

Я писал многим продавцам из Китая, пытался торговаться. И, наконец, нашел того, кто пошел на уступку. Дело в том, что сейчас грузоперевозки с Китаем особенно затруднены. Многие контейнеры застревают из-за незагруженности товарами. И продавец согласился дать мне скидку, чтобы дозагрузить контейнер с заказами и отправить его в США без убытков для себя. Так мне удалось купить лазер за $ 1600 с доставкой прямо домой.

Буквально за несколько дней я подготовил все, чтобы начать работу. И вдруг… оказалось, что моя металлическая карта, в которую я встроил чип из обычной банковской, не работает. Пришлось звонить в банк и заказывать новую.

И, конечно, встал вопрос: что я сделал не так? Подумал, что переборщил с клеем. Я не мог дождаться, пока мне изготовят новую карту, поэтому попросил младшего брата дать свою. Переставил из нее чип в пластину, на этот раз был аккуратнее. И все получилось!



Фото: личный архив

Пока я ждал доставку лазера, решил заказать разработку сайта — потому что без этого бизнес не стартует. Я хотел сделать страницу, куда пользователь мог сразу загружать свои данные и отправлять пожелания по дизайну. Также хотел, чтобы можно было сразу выбрать цвет металла карты. То есть мне должны были поступать готовые заявки, с которыми сразу можно было начинать работать.

Стал узнавать, сколько будет стоить разработка такого сайта. Один программист на мой вопрос о стоимости ответил: «Оценивать — только время терять. А время — деньги». То есть без заказа он не был готов даже приблизительно сформировать прайс за свою работу. Я очень разозлился — как будто программирование — это какой-то божественный дар, которым никто, кроме этого парня, не владеет.

Написал в соцсетях, что ищу разработчика для сайта, объяснил, какой результат хочу получить. Один из моих подписчиков посоветовал своего знакомого, который согласился выполнить работу за вполне разумную цену. Оказалось, что страничку для меня писал 16-летний парень из России.

На каком-то этапе он не мог разобраться, как добавить нужную мне фичу, и хотел уже отказаться от заказа. Но я не согласился, потому что понимал, что вся работа пойдет насмарку: если привлечь еще одного разработчика, он, скорее всего, не разберется в коде первого, и начнутся новые и новые проблемы. Поэтому я сказал: «Это твой шанс прокачаться. Либо ты справишься, либо я откажусь от всего заказа целиком».

Парню потребовалось чуть больше времени, чем мы изначально договаривались. Но он разобрался и справился с задачей. Думаю, это пошло и ему на пользу — он вырос и повысил скилл на этом проекте.

«Вместо точки в ТЦ выбрал офис в гетто»: как я искал место для своего бизнеса

Пока лазер все еще был в пути, я решил найти место, где смогу работать с картами и принимать клиентов. Поехал в местный торговый центр, чтобы узнать, могу ли я арендовать остров для такого рода деятельности. Рассчитывал, что там будет хорошая проходимость и можно будет привлекать клиентов. К тому же я думал, что из-за COVID-19 в ТЦ должны идти навстречу арендаторам.

В городе два крупных торговых центра. В первом за аренду места у входа запросили $ 2 тыс. в месяц, а в дальних частях — $ 1 тыс. Во втором ТЦ мне озвучили цену в $ 3,5 тыс. за место. Разница очень существенная, поэтому я сразу отбросил второй вариант.

Помимо аренды места в ТЦ мне нужно было зарегистрировать бизнес, оплатить страховку и купить специальные стеллажи и витрины, чтобы работать на арендованной площади… Все вместе стоило довольно много.

К тому же я сам уже склонялся к тому, чтобы работать исключительно онлайн. Физические торговые точки кажутся мне прошлым веком. И пандемия наглядно показала, что такого рода бизнес сильно проигрывает. Более того, я изначально не ориентировался только на жителей моего города, которые ходят в местный ТЦ. Мне было интересно работать с клиентами из других городов и штатов.

Еще я честно признавался себе — не хочу работать каждый день по графику. А в ТЦ пришлось бы соблюдать режим и работать в то время, когда открыт центр.

Я не для того начинал бизнес, чтобы снова заставлять себя играть по чьим-то правилам. Решающим аргументом стала безопасность — я понял, что кто угодно мог подойти ко мне в торговом центре и сфотографировать информацию клиентов с карт, а потом использовать. Это уничтожило бы мой бизнес сразу.

В итоге я отказался от идеи арендовать площадь в ТЦ. Но решил, что физическая точка мне все же нужна, хотя бы для того, чтобы люди могли доверять мне — все-таки адрес дает какую-то уверенность в том, что бизнес настоящий. Договорился со знакомым, у которого магазин спортивной одежды для футбольной лиги в гетто, что буду размещаться в отдельном помещении при его торговой точке. За аренду я плачу ему всего $ 200 в месяц.



Фото: личный архив

Обустроил небольшой офис — потратил чуть больше $ 200 на стулья, ковер и несколько декоративных картин. Также купил терминал для приема платежей за $ 330 и б/у ноутбук за $ 200. Еще $ 170 потратил на брендированный рекламный щит и наклейку на дверь офиса.

«Злился и хотел все бросить»: как я начал выпускать продукт

Наконец, пришла машинка для гравировки. Но использовать ее сразу я не смог. В США сеть предполагает подключение приборов с электрическим потенциалом 120V, а китайская машинка предназначалась для сети 220V. Пришлось докупить трансформатор за $ 70 и перепаять штекер для подключения к розетке.

На этом проблемы не закончились. Китайский продавец не отправил в комплекте флешку с драйверами. Я написал ему и попросил выслать в электронном виде. Но был китайский Новый год, пришлось ждать — китайцы не работают около 2 недель в этот период. Когда продавец, наконец, отозвался и выслал драйвера, оказалось, что они подходят для Windows 7, которую в США уже никто не использует, она даже не поддерживается.

Я злился, хотел все бросить и вернуть машинку продавцу. Но собрался, выключил эмоции и стал искать выход. Написал производителю материнских плат для лазерных машин, отправил серийный номер моего аппарата, и они сами прислали мне нужные драйвера.

Наконец, все заработало! Но… нужно было научиться пользоваться этим аппаратом.

Первые попытки были просто ужасными. Я днями подбирал настройки, чтобы лазер хотя бы попадал в нужное место на карте и не выбивал текст под углом. Я долго подгонял параметры так, чтобы на металлических пластинках появлялся четкий рисунок.



Фото: личный архив

Со временем у меня начало получатся. И я решил, что готов брать первые заказы.

Заказал упаковку с Alibaba, чтобы отправлять карты клиентам в презентабельных конвертах. Начал с небольшой партии в 100 штук — за каждый примерно $ 1,5. Также в упаковку всегда добавляю несколько конфет или сладостей — просто «комплимент», чтобы клиентам было приятно. Благодаря этой фишке появилось и название проекта — SugaCards («Сахарные карты». — Прим. «Про бизнес»).

«Хочу сделать свои карты трендом»: как я продвигаю свой бизнес

В первое время у меня было всего по паре заказов в неделю — приходили знакомые и люди, которые увидели карты у них. Я рассчитывал, что кастомизированные уникальные карты станут вирусным трендом — это ведь отличный способ выделиться и подчеркнуть свой статус.

Одна карта стоит у меня от $ 100. Это совсем не низкая цена. Мне даже часто говорят, что я мог бы значительно больше продавать, если бы скинул $ 20−30. Но я не ставил целью штамповать больше заказов, а хотел выйти на статусных обеспеченных клиентов, которые легко готовы тратить такие деньги на элемент престижа.

Продвигать свой бизнес я решил через TikTok, YouTube и Instagram. Пока TikTok — основной канал. Видео набирают в среднем по 1500 просмотров, но есть пара «выстреливших» роликов. Один набрал 295 тыс., второй — 163 тыс. просмотров. За неделю в среднем прирастает по 2 тыс. подписчиков.

В Instagram стал сотрудничать с инфлюенсерами, в основном с пранкерами уровня 50−100 тыс. подписчиков. Обычно от них приходит по несколько сотен подписчиков и пару десятков сообщений с заявками, до оформления заказа доходит обычно 2−3 клиента. Стоимость поста у блогеров такого уровня — в районе $ 250–300. То есть на привлечение клиента я трачу почти столько же, сколько они в итоге мне приносят. С финансовой точки зрения это не очень выгодно. Но главное — это формирование доверия к моему бизнесу. Аудитория этих блогеров верит им, поэтому охотнее решается на заказ кастомизированной карты, не боится давать свои данные. Постепенно я выстраиваю репутацию своей компании.



Фото: личный архив

После пары таких рекламных интеграций мне написал довольно популярный в Instagram парень. Он знаменит тем, что позвал на бал выпускников миллиардершу Кайли Дженнер — и она согласилась. Парень предложил посотрудничать: я сделал для него кастомизированную карту, а он запостил фото у себя в аккаунте. Так я получил большой приток подписчиков. Появились клиенты не только из других штатов, но и из Великобритании и ОАЭ.

Также я запустил несколько совместных розыгрышей с мастерами из барбершопов. Подписчики могли получить за репост кастомизированную карту и стрижку в подарок. Благодаря этому познакомился с барбером из Лос-Анджелеса, который стрижет знаменитых местных рэперов. У него 60 тыс. подписчиков. Мы сделали коллаборацию и провели совместный розыгрыш.



Фото: личный архив

Работа с инфлюенсерами — сейчас мое основное направление для продвижения. Это недешево, но я рассчитываю таким образом создать тренд. Нужно, чтобы мои карты обсуждали, чтобы люди хотели как-то выделиться с их помощью. В идеале я хотел бы, чтобы кастомные карты стали чем-то вроде грилзов — дорогим элементом, отражающим статус.

В постах в соцсетях я выбрал провокационную манеру коммуникации. Я не пишу о том, какие классные и крутые у меня карты и как они нравятся людям. Вместо этого я заявляю что-то в духе: «Даже не заговаривай со мной, если у тебя еще нет карты от SugaCards». Это может казаться немного агрессивным подходом, но я вижу, что именно такой работает лучше всего.

Люди завидуют, хотят быть круче или богаче других — это я и использую. Заказов через сайт немного — его нужно прокачивать и развивать. Пока принял всего 5 клиентов через сайт, но уверен, что его потенциал еще раскроется. Все остальные заказы получаю через соцсети или от знакомых. Некоторые видят мою кастомную карту и спрашивают, где я такую взял — а потом приходят и делают заказ.

«Придется работать с тупыми людьми»: 5 советов для предпринимателей-новичков

В целом я вышел на 10−15 заказов в неделю. Это позволяет мне полностью окупать затраты и зарабатывать на повседневные потребности. В ближайшие полгода я хочу выйти на уровень в 20 заказов в день — тогда смогу расширяться, открывать новые точки и нанимать работников.



Фото: личный архив

Но даже если потребуется больше времени для развития — я не буду расстроен. Наверное, даже хорошо, что мне наплевать на деньги. Знаю, что для предпринимателя это странная позиция. А в США вообще культ зарабатывания, успешности, исполнения американской мечты. Но для меня гораздо более ценна возможность работать на себя, не придерживаться условий и графиков каких-то боссов. Поэтому я не устраиваю бешеную гонку за показателями — развиваю дело потихоньку, чтобы не перегореть.

Сейчас мой девиз такой: «Если устал и не готов делать сегодня — пойди поспи и сделай нормально завтра». Но это работает, только если любишь свое дело и получаешь удовольствие от того, чем занимаешься.

Для всех новичков в бизнесе у меня есть несколько рекомендаций:

1. Займитесь тем, что действительно в кайф, иначе очень скоро захотите сбежать.

2. Отбросьте гордость. Вам придется работать с неприятными и иногда откровенно тупыми людьми. Это касается не только клиентов, но и различных подрядчиков, партнеров. Будьте проще, говорите честно, не задирайте нос — люди могут быть вам полезны.

3. Запаситесь терпением. Не все получается с первого и даже с 10-го раза. Нужно выдохнуть и попробовать еще и еще, пока не получится или не придумается другое решение вашей проблемы.

4. Работайте не ради денег, а ради клиентов. Поймите, что ценность вашего бизнеса не в том, что вы будете зарабатывать, а в том, что потребители будут получать. Это не обязательно материальная польза или выгода, это может быть эмоция, ощущения. Но именно в это «главное» нужно вкладывать и на него работать. А деньги — появятся как следствие.

5. Создавайте комфорт. Для себя и для клиентов. Пусть в вашем офисе будет классно находиться, для клиентов будут наготове угощения и приятные бонусы. Эмоция от такого опыта у них останется надолго. Да и вы сами получите гораздо больше отдачи от заказа с таким сервисом, потому что делать приятно — это круто.

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