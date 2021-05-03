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Колб: «Аграрии в правительстве привыкли мыслить сезонами, будь то посевная или распил бюджета»
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
На прошлой неделе Александр Лукашенко провел совещание по вопросам АПК, в частности, поручив «завершить основные посевные работы до 9 мая». Эксперты-экономисты разобрали на примере сельского хозяйства Беларуси, так ли на самом деле эффективно работает «так называемая диктатура и порядок», как об этом заявляет правитель.
Например, если сравнить финансовые вливания государства в сельское хозяйство и отдачу: отношение чистой прибыли к объему господдержки отрасли составило чуть больше 20%. То есть, получая условную тысячу долларов господдержки, сельское хозяйство зарабатывает всего 200. А отношение чистой прибыли сельхозпредприятий к их же долгам составило 14,5%. Где же обещанная «эффективность»?
– Беда Беларуси в том, что правительство на три четверти составляют выпускники сельскохозяйственных институтов, – комментирует эти цифры на
Сейчас в правительстве аграрии, соответственно, все деньги «закапываются» в сельское хозяйство. А если бы было три четверти выпускников БГУ, например, физмата, или там БГУИР, то у нас была бы IT-страна – не декларативно, не на бумаге, а нормальный хороший Сингапур, где математики строили бы модели развития экономики, а айтишники из БГУИР делали бы инструментарий для развития…
Аграрии в правительстве привыкли мыслить сезонами, от весны до осени, то есть горизонт планирования полгода, будь то посевная и дожинки или распил бюджета. Для них, мы уже об этом говорили, система высшего образования – это отрасль народного хозяйства с «надоями», «покосами» и так далее, и задача ставится не сделать образование лучше, а собрать больше денег.
Поэтому, кстати, не удивительно, что сокращается и набор на дефицитные специальности в БГУИР – БГУИР предвосхищает события, понимая, что все умные и способные белорусы уедут и учиться будут не здесь, а сюда привезут киргизов, таджиков, габонцев и будут зарабатывать на них.
…Возвращаясь к совещанию по вопросам АПК и заявлению Лукашенко «за деньгами даже не обращайтесь, мы не можем направлять значительные денежные средства туда, где они должны зарабатываться и откуда они должны поступать в бюджет», Алексей Колб иронизирует:
– Интересно будет, если сейчас в строчках дохода бюджета появится большая и постоянно растущая статья «доход от деятельности МВД» – все эти штрафы, где 50, где 75, где 100 базовых, и будут доведены планы уже на 2022 год по увеличению этих сумм. А колхозники будут по-прежнему клянчить деньги. Но сколько можно давать денег, если климат неподходящий для того сельского хозяйства, которое здесь пытаются вести?
Еще в ХХ веке все уже поняли, что на планете есть несколько различных климатических зон, пригодных для различных уровней сельского хозяйства, и перешли на то, которое соответствует их классу сельхозугодий. А в Беларуси мы по-прежнему сеем, садим, доим, пашем, не думая о том, что наш климат – не для этого растениеводства, и надо бы заняться другим…
Как можно оценивать действия властей по выходу из кризиса, если, положа руку на сердце, ничего не делается? Все идет по накатанной колее, как было раньше, – резюмирует эксперт. – Никак из правительства Беларуси дурман плановой экономики не выветрится: как дети прочитали в школе в 60-е годы о плановой экономике, так сейчас эти взрослые дети в правительстве и живут, и вводят планы по задержаниям, по арестам, по административным делам: «В прошлом месяце вы выполнили план на 2000 человек, в этом должны поднять показатели и отчитаться».
Самое печальное в том, что, когда весь этот бред спадет, те, кто сейчас громче всех кричит в государственных медиа, мол, «это террористы, это Осама Бен Ладен–Бульбаладен, в следующей жизни, после смены власти, будут кричать: да мы знали, мы не поддерживали, это мы сливали оппозиции все действия силовиков. Переобуются в воздухе и будут пытаться точно так же жить дальше.
Поэтому хорошо, что сейчас это все фиксируется, благо есть интернет и есть где хранить большие объемы информации. Потом всем недалеким чиновникам будет очень сложно «отмазаться» от всех тех глупостей, которые они сейчас совершают, пользуясь тем, что «иногда не до законов».
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Как можно оценивать действия властей по выходу из кризиса, если ничего не делается?
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