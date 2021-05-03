В Браславском районе VW вылетел в кювет и перевернулся - пострадали водитель и 5-летний пассажир

Источник материала: Tut.by

Два человека получили травмы в аварии, которая произошла днем 2 мая в Браславском районе, сообщили в ГАИ.





По предварительной информации, 23-летний водитель Volkswagen двигалась по автодороге Боруны — Кривосельцы, не справилась с управлением и съехала в правый по ходу движения кювет, где автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП водитель и 5-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

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