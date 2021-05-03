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В Браславском районе VW вылетел в кювет и перевернулся - пострадали водитель и 5-летний пассажир
Источник материала: Tut.by
Два человека получили травмы в аварии, которая произошла днем 2 мая в Браславском районе,
По предварительной информации, 23-летний водитель Volkswagen двигалась по автодороге Боруны — Кривосельцы, не справилась с управлением и съехала в правый по ходу движения кювет, где автомобиль опрокинулся.
В результате ДТП водитель и 5-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.
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Авария произошла днем 2 мая.
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