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Игорь Шуневич покинул пост генерального директора минского «Динамо»

03.05.2021 10:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бывший глава МВД Игорь Шуневич покинул пост генерального директора хоккейного клуба «Динамо-Минск». Об этом сообщает официальный сайт «зубров».


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Председатель Федерации хоккея Беларуси и глава Наблюдательного совета минского «Динамо» Дмитрий Басков позитивно оценил результаты работы уходящего гендиректора.

«От лица всех динамовцев я благодарю Игоря Анатольевича за то, что он с энтузиазмом принял управление минским „Динамо“ в достаточно непростое время, с головой окунулся в работу и с честью справился с возникавшими на пути команды вызовами. К роли директора минского „Динамо“ Игорь Анатольевич подошел со всей скрупулезностью и ответственностью и помог клубу провести один из самых успешных сезонов в истории клуба в КХЛ, доказав тем самым свою эффективность в качестве кризисного менеджера. Сейчас кризис миновал, и мы с уверенностью смотрим в будущее. Желаем Игорю Анатольевичу успехов в любой сфере, какую бы он для себя ни избрал», — сказал Басков.

Отметим, что с 2014 по 2020 год Шуневич также возглавлял Наблюдательный совет «Динамо».

 
Теги: Минск
 
 
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Бывший глава МВД Игорь Шуневич покинул пост генерального директора хоккейного клуба «Динамо-Минск». Об этом сообщает официальный сайт «зубров».
 
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