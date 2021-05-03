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Сейчас медики не избалованы деньгами. Врач экстренного стационара, который работает в отделении полный рабочий день и проводит операции, а кроме того, работает на полставки в приемнике, консультирует пациентов, возможно и будет получать что-то достойное, но далекое от идеала.

Если вы выедете за пределы Минска, в любой поликлинике увидите постапокалипсис. Достаточно просто точечно ткнуть в любую точку карты РБ, приехать туда и увидеть это воочию.

Когда встречаю людей, которые свято верят тому, что говорят в телевизоре, я даже в диалог не хочу вступать, потому что это бесперспективно. Лучше за это время сделать что-то хорошее для своей семьи или того, кто тебя понимает.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Врач из «черного списка»: «Если вы выедете за пределы Минска – в любой поликлинике увидите постапокалипсис» Рустам Айзатулин больше десяти лет работал в РНПЦ травматологии и ортопедии.