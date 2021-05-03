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«Он, конечно, продолжит постоянно благодарить за помощь, говорить, что мы братья, что мы находимся в одном окопе, но двигаться дальше этой риторики он не будет», – отметил Соловей.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Володя больше не боец»: как Путин разочаровал Лукашенко По словам политолога, Путин перешел в «режим дожития».

Напомним, переговоры состоялись 22 марта, на следующий день после послания российского лидера Федеральному собранию, в которомзатронул тему «организации госпереворота в Беларуси и попытку убийства президента этой страны».По словам, как послание, так и личная встреча разочаровали Лукашенко. Политолог отмечает, что после «мягкого» послания и особенно после отвода российских войск от границы с Украинойдля себя решил, что Путин размяк.Соловей утверждает, что на встрече с узким кругом людей Лукашенко якобы сказал такую фразу: «Володя больше не боец».Кроме того, политолог уверен, что Лукашенко знает о скором уходе Путина с поста президента и поэтому намерен затягивать процесс интеграции Беларуси с Россией, тянуть время.Политолог также заявил, что российские политические элиты «больше не верят в удачливость и дерзость» президента России и считают, что Путин перешел в «режим дожития».Бывший заведующий кафедрой связей с общественностью МГИМО, политический аналитик, публицист и общественный деятель Валерий Соловей известен критикой властей РФ и своими неожиданными предсказаниями в области российской политики.