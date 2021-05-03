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Праздник 3 мая: все традиции, запреты и у кого сегодня именины

03.05.2021 10:39 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Праздник 3 мая: все традиции, запреты и у кого сегодня именины
Фото: УНИАН
Сегодня, 3 мая, православные верующие отмечают Светлый понедельник. В этот день почитается память о первом дне после воскресения Иисуса Христа. Библия повествует о том, что, воскреснув, Христос неузнанным явился двум своим опечаленным ученикам. Он разделил с ними путь в селение Эммаус, неподалеку от Иерусалима, и ужин.

В народе первый день после Пасхи называют Поливальный понедельник. Девушки в этот день дарили своему парню крашенку. При этом они не отдавали его сразу, а показывали и прятали за пазуху, а парень должен был отнять у нее, слегка поборовшись.

Когда парень доставал яйцо, то после этого вел девушку к ближайшему водоему и обливал ее водой «на красу и здоровье». В понедельник после Пасхи крестники ходили в гости к крестным родителям, а внуки - к бабушкам.

Народные приметы 3 мая


Если будет сильный и громкий первый гром, то будет хороший урожай.

Если на ели появилось много шишек, значит будет хороший урожай пшеницы.

Если на улице холодно, значит много меда в этом году можно не ждать.

Если 3 мая в третий раз за месяц идет дождь, значит, урожай хлеба будет хорошим в ближайшие три года.

Что нельзя делать сегодня


В этот день не нужно рыбачить. Предки верили, что 3 мая клева не будет.

Также сегодня запрещено поливать цветы и деревья, поскольку корни растений будут гнить.

Не советуют в этот понедельник стирать вместе постельное белье и остальные вещи. Сон может быть беспокойным.

Именинники 3 мая


Мужские именины: Гавриил, Александр, Григорий, Николай, Теодор, Федор.

Женские именины: Сусанна, Лилия, Жанна, Мария.
 
 
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В народе первый день после Пасхи называют Поливальный понедельник.
 
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