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Народные приметы 3 мая

Что нельзя делать сегодня

Именинники 3 мая

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Праздник 3 мая: все традиции, запреты и у кого сегодня именины В народе первый день после Пасхи называют Поливальный понедельник.

В народе первый день после Пасхи называют Поливальный понедельник. Девушки в этот день дарили своему парню крашенку. При этом они не отдавали его сразу, а показывали и прятали за пазуху, а парень должен был отнять у нее, слегка поборовшись.Когда парень доставал яйцо, то после этого вел девушку к ближайшему водоему и обливал ее водой «на красу и здоровье». В понедельник после Пасхи крестники ходили в гости к крестным родителям, а внуки - к бабушкам.Если будет сильный и громкий первый гром, то будет хороший урожай.Если на ели появилось много шишек, значит будет хороший урожай пшеницы.Если на улице холодно, значит много меда в этом году можно не ждать.Если 3 мая в третий раз за месяц идет дождь, значит, урожай хлеба будет хорошим в ближайшие три года.В этот день не нужно рыбачить. Предки верили, что 3 мая клева не будет.Также сегодня запрещено поливать цветы и деревья, поскольку корни растений будут гнить.Не советуют в этот понедельник стирать вместе постельное белье и остальные вещи. Сон может быть беспокойным.Мужские именины: Гавриил, Александр, Григорий, Николай, Теодор, Федор.Женские именины: Сусанна, Лилия, Жанна, Мария.