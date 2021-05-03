Квартал Depo уже выглядывает из-за заборов стройплощадки. Первый дом почти готов

Источник материала: Onliner

В квартале Depo у площади Победы практически готов монолитный каркас первой новостройки, прирастают этажами еще два дома-соседа. Ключи от первых квартир застройщик «А-100 Девелопмент» обещает отдать в 2022 году. Посмотрели, что сейчас происходит на стройплощадке.

Монолитные работы в Depo начались в ноябре прошлого года. Сейчас здесь возводят три дома вдоль улицы Киселева — те, что ближе к площади Победы. Каждый с одним подъездом и шестью этажами. Здесь расположатся квартиры с двумя и тремя спальнями, а верхние ярусы займут пентхаусы. На каждом этаже будет не больше 4 квартир.

Как рассказали Onliner в «А-100 Девелопмент», в доме 6.1 практически завершены монолитные работы. В доме 6.2 уже залили плиты перекрытия по 4-й этаж, а в доме 6.3 готов первый ярус. Параллельно строители работают над подземным паркингом и прокладывают инженерные сети.













Внешне дома похожи, но внутри будут разными. В первом доме квартиры идут с предчистовой отделкой White-box: застройщик разведет все коммуникации, подготовит поверхности для интерьера. Во втором доме будет чистовая отделка с двумя стилями на выбор — «классикой» или минимализмом. А вот для третьего дома предусмотрена стандартная черновая отделка. В квартирах будут окна в пол и по несколько санузлов. Мастер-спальни получат гардеробные и ванные комнаты с отдельным входом. Также будут специальные комнаты для хранения и стирки белья, а на лифте можно будет спуститься на этаж с личными отапливаемыми кладовыми.

Depo будет располагаться на трех уровнях, под которыми построят паркинг с лифтами. Здесь же застройщик обещает создать пешеходную улицу с оставшимися от троллейбусного депо артефактами, она пройдет через весь квартал.











Всего здесь будет построено 57 тысяч квадратных метров жилья. Как мы уже рассказывали , самая маленькая квартира в жилом комплексе имеет площадь 55 «квадратов». Ее еще нужно дождаться, так как в первой очереди домов, которые будут сданы к 2022-му, самая скромная жилплощадь — 90 квадратных метров. При этом цена одного квадратного метра примерно 3500 по курсу (может немного варьироваться в обе стороны). В нагрузку к квартире идет машино-место в подземном паркинге, отказаться от покупки «домика» для авто нельзя, ставка — 30 000 в эквиваленте. Для понимания: пентхаус площадью 222 метра стоит 798 000 по курсу. В будущем компания обещает рассмотреть возможность строительства жилья с отделкой.









Напомним, Depo строит «А-100 Девелопмент» на месте бывшего троллейбусного депо №1. В 19-м веке здесь располагался конный рынок, где проводили ярмарки, а ближе к 30-м годам прошлого века пустили первые трамваи. Проектировщиком будущего квартала выступил московский архитектор Сергей Скуратов. Помимо домов на 554 квартиры, здесь откроют магазины, рестораны, кафе, фитнес-клуб и образовательный центр. Появятся также частный детский сад, своя аллея и искусственный пруд.