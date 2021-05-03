Роман Головченко: «Нефть поставляется в соответствии с условиями контрактов» (обновлено)

Источник материала: Onliner

В эфире канала «Беларусь 1» вышло интервью с премьер-министром Беларуси Романом Головченко, где он высказался о санкциях и поставках нефти. Слова чиновника передает БЕЛТА.

Головченко прокомментировал информацию, согласно которой санкции США якобы могли бы повлиять на поставки нефти из России:

— Подчеркну: в соответствии с решением, которое принято, санкции распространяются на физических, юридических лиц США, а также компании, в которых контрольный пакет принадлежит гражданам или юридическим лицам США. Но нефть мы покупаем не в Соединенных Штатах, а у нашего партнера — Российской Федерации. Все контракты подписаны, нефть поставляется в соответствии с условиями этих контрактов. Все абсолютно штатно, спокойно.

Также, по словам Головченко, на прошедшем заседании Евразийского межправительственного совета страны проявили «определенный интерес» к идее применения Беларусью ответных санкций. При этом премьер-министр отметил, что эти санкции не нарушают обязательств Беларуси в рамках ЕАЭС: «Но моральное право на принятие таких мер неоспоримо с нашей стороны. Мы действуем в рамках своего правового поля, на основании соответствующего указа президента, это не нарушает наши обязательства в рамках ЕАЭС».

Кроме того, Головченко рассказал, что ставить жесткие сроки согласования оставшихся дорожных карт ни Беларусь, ни Россию «ничто не вынуждает».

— Я думаю, это может случиться и через месяц, и через два, мы бы не хотели откладывать в долгий ящик, но, с другой стороны, не ставим для себя каких-то жестких сроков. Общаемся, считаем, сближаем позиции. За последние шесть месяцев сблизили позиции в большем объеме, чем за несколько лет до этого, — говорил он в эфире телеканала.

По словам Головченко, дело затормозилось из-за того, что оставшиеся карты «достаточно сложные с точки зрения экономической».

— Там много расчетов, позиций сторон, мы дискутируем, как правильнее и скорее сложить эту схему, с тем чтобы быстрее стартовал весь пакет и экономическое наполнение Союзного государства раскрыло весь свой потенциал, — объяснил он.