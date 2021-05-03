Под Браславом Volkswagen Tiguan опрокинулся в кювет — пострадали женщина и ребенок

Источник материала: Onliner

В ГАИ Витебской области сообщили о ДТП, которое случилось вчера, 2 мая, в 16:15 на автодороге Боруны — Кривосельцы в Браславском районе. Автомобиль Volkswagen Tiguan опрокинулся в кювет, в больницу доставили женщину и ребенка.

За рулем Volkswagen находилась водитель 1998 года рождения, она двигалась по автодороге со стороны деревни Кривосельцы в направлении деревни Боруны.

— По предварительной информации, водитель не справилась с управлением и съехала в правый по ходу движения кювет. Автомобиль опрокинулся, — рассказали в Госавтоинспекции.

В результате ДТП водитель и ребенок 2015 года рождения, находившийся на пассажирском месте, получили травмы и были доставлены в больницу.