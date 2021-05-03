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Под Браславом Volkswagen Tiguan опрокинулся в кювет — пострадали женщина и ребенок

03.05.2021 10:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В ГАИ Витебской области сообщили о ДТП, которое случилось вчера, 2 мая, в 16:15 на автодороге Боруны — Кривосельцы в Браславском районе. Автомобиль Volkswagen Tiguan опрокинулся в кювет, в больницу доставили женщину и ребенка.

За рулем Volkswagen находилась водитель 1998 года рождения, она двигалась по автодороге со стороны деревни Кривосельцы в направлении деревни Боруны.

— По предварительной информации, водитель не справилась с управлением и съехала в правый по ходу движения кювет. Автомобиль опрокинулся, — рассказали в Госавтоинспекции.

В результате ДТП водитель и ребенок 2015 года рождения, находившийся на пассажирском месте, получили травмы и были доставлены в больницу.

 
 
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В ГАИ Витебской области сообщили о ДТП, которое случилось вчера, 2 мая, в 16:15 на автодороге Боруны — Кривосельцы в Браславском районе. Автомобиль Volkswagen Tiguan...
 
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