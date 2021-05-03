Выручка отелей и гостиниц Беларуси по итогам 2020 года – самая низкая за последние 10 лет

Источник материала: Салiдарнасць

А количество персонала в гостиничной сфере уменьшилось на тысячу с лишним человек.

Услугами белорусских отелей, гостиниц и хостелов в прошлом году воспользовались 1,1 миллиона человек. Этот показатель, как отмечает портал TUT.BY со ссылкой на свежий номер отраслевого журнала министерства финансов «Финансы, учет, аудит», самый низкий за последние 15 лет.

По оценкам специалистов сферы туризма, из-за пандемии COVID-19 загрузка гостиниц в 2020 году составила всего около 19% (для сравнения: в 2019 году этот показатель был равен 32%). И если 2019 год был рекордным для белорусских гостиниц по числу постояльцев, то в 2020-м их количество уменьшилось на 1 миллион человек, при этом число иностранцев сократилось на 800 тысяч человек.

Соответственно, упал и объем выручки: от размещения туристов гостиничный сектор заработал в прошлом году 131,6 миллиона белорусских рублей. Это антирекорд за последние десять лет. Чистый же убыток гостиниц, отелей и хостелов по итогам прошлого года составил 400 миллионов рублей. Не удивительно, что более чем на 1000 человек уменьшилось также число работников гостиничной сферы.

Аналогичные проблемы испытывали и белорусские санатории. В 2020 году оздоровление и санаторно-курортное лечение в них прошли 628,6 тысячи человек (в том числе 74,3 тысячи иностранцев, преимущественно граждане РФ). Это, опять-таки, самый низкий показатель за десять лет.