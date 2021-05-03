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Выручка отелей и гостиниц Беларуси по итогам 2020 года – самая низкая за последние 10 лет
03.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
А количество персонала в гостиничной сфере уменьшилось на тысячу с лишним человек.
Услугами белорусских отелей, гостиниц и хостелов в прошлом году воспользовались 1,1 миллиона человек. Этот показатель, как
По оценкам специалистов сферы туризма, из-за пандемии COVID-19 загрузка гостиниц в 2020 году составила всего около 19% (для сравнения: в 2019 году этот показатель был равен 32%). И если 2019 год был рекордным для белорусских гостиниц по числу постояльцев, то в 2020-м их количество уменьшилось на 1 миллион человек, при этом число иностранцев сократилось на 800 тысяч человек.
Соответственно, упал и объем выручки: от размещения туристов гостиничный сектор заработал в прошлом году 131,6 миллиона белорусских рублей. Это антирекорд за последние десять лет. Чистый же убыток гостиниц, отелей и хостелов по итогам прошлого года составил 400 миллионов рублей. Не удивительно, что более чем на 1000 человек уменьшилось также число работников гостиничной сферы.
Аналогичные проблемы испытывали и белорусские санатории. В 2020 году оздоровление и санаторно-курортное лечение в них прошли 628,6 тысячи человек (в том числе 74,3 тысячи иностранцев, преимущественно граждане РФ). Это, опять-таки, самый низкий показатель за десять лет.
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А количество персонала в гостиничной сфере уменьшилось на тысячу с лишним человек.
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