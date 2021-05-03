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«Европа должна пройти тест: в какой мере она готова защищать ценности  демократии и свободы»

03.05.2021 10:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В настоящее время свободная Европа должна сделать выбор: как она готова защищать основополагающие ценности. Об этом заявил глава НАУ Павел Латушко.

«Европа должна пройти тест: в какой мере она готова защищать ценности  демократии и свободы»
Фото pixabay.com

В интервью  изданиям Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) политик подчеркнул особую роль, которую может сыграть ЕС в вопросе урегулирования кризиса в Беларуси: «Сегодня свободная Европа должна пройти тест, который покажет, в какой мере она готова защищать такие основополагающие ценности, как демократия и свобода».

Он подчеркнул, что «пора наконец-то начать действовать, если Европа не хочет разделить ответственность за то, что тысячи невиновных людей постигла ужасная судьба».

Также Латушко заявил, что нынешние преследования оппозиции в Беларуси — самые страшные в Европе за последние 40 лет.

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В настоящее время свободная Европа должна сделать выбор: как она готова защищать основополагающие ценности. Об этом заявил глава НАУ Павел Латушко.
 
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