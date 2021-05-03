|
«Европа должна пройти тест: в какой мере она готова защищать ценности демократии и свободы»
Источник материала: Навiны
В настоящее время свободная Европа должна сделать выбор: как она готова защищать основополагающие ценности. Об этом заявил глава НАУ Павел Латушко.
В интервью
Он подчеркнул, что «пора наконец-то начать действовать, если Европа не хочет разделить ответственность за то, что тысячи невиновных людей постигла ужасная судьба».
Также Латушко заявил, что
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В настоящее время свободная Европа должна сделать выбор: как она готова защищать основополагающие ценности. Об этом заявил глава НАУ Павел Латушко.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)