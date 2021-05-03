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﻿﻿Экс-глава МВД Беларуси Шуневич покинул пост гендиректора ХК "Динамо-Минск"

03.05.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич покидает пост генерального директора хоккейного клуба "Динамо-Минск", сообщили в понедельник в пресс-службе команды.




"Срок действия трудового договора клуба с руководителем истек", - говорится в сообщении.

Председатель Федерации хоккея Беларуси и глава Наблюдательного совета минского "Динамо" Дмитрий Басков поблагодарил Шуневича за работу, отметив, что тот "помог клубу провести один из самых успешных сезонов в истории клуба в КХЛ, доказав тем самым свою эффективность в качестве кризисного менеджера".

Игорь Шуневич стал генеральным директором ХК "Динамо-Минск" в сентябре 2020 года. До этого он в течение шести лет занимал пост председателя Наблюдательного совета клуба (2014-2020). На должности гендиректора он сменил Баскова, возглавлявшего команду с 2018-го по 2020 год.

За время работы Шуневича в "Динамо" команда трижды выходил в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (2015, 2017 и 2021 годы), а также выиграла Кубок Салея в 2020-м.

В июне 2019 года Шуневич подал рапорт об отставке с поста министра внутренних дел. На эту должность вместо него был назначен Юрий Караев, возглавлявший МВД до конца октября 2020 года.
 
Теги: Минск
 
 
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Бывший министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич покидает пост генерального директора хоккейного клуба "Динамо-Минск", сообщили в понедельник в пресс-службе...
 
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