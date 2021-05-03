Азаренко из-за травмы поясницы не вышла на матч второго круга турнира в Мадриде









Официальная причина отказа вызвана травмой поясницы. К слову, из-за этого она же снялась с турнира в Дохе. А вообще в нынешнем сезоне Азаренко уже в четвертой раз, что называется, по личной инициативе, не выходит на матч. Впервые это произошло на соревнованиях в Мельбурне , затем в Дохе, Майами и Мадриде.





Так что с Пегула придется играть в следующем круге Арине Соболенко. Белорусскому дерби пока состоятся не суждено.