ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Азаренко из-за травмы поясницы не вышла на матч второго круга турнира в Мадриде

03.05.2021 10:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Второй в нынешнем сезоне матч между Викторией Азаренко и Джессикой Пегула из США не состоялся. Наша теннисистка не смогла выйти на корт.



Официальная причина отказа вызвана травмой поясницы. К слову, из-за этого она же снялась с турнира в Дохе. А вообще в нынешнем сезоне Азаренко уже в четвертой раз, что называется, по личной инициативе, не выходит на матч. Впервые это произошло на соревнованиях в Мельбурне , затем в Дохе, Майами и Мадриде.

Так что с Пегула придется играть в следующем круге Арине Соболенко. Белорусскому дерби пока состоятся не суждено. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Второй в нынешнем сезоне матч между Викторией Азаренко и Джессикой Пегула из США не состоялся. Наша теннисистка не смогла выйти на корт.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Мозырском районе на Пасху утонул пенсионер
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by