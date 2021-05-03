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Адвокат Сергей Зикрацкий уехал в Вильнюc

03.05.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Адвокат Сергей Зикрацкий уехал в Вильнюc. Об этом он написал в Facebook.



В марте Зикрацкого исключили из Минской областной коллегии адвокатов и он не мог дальше осуществлять адвокатскую деятельность. "Минюст посчитал, что мои комментарии в СМИ недостаточно квалифицированы, а значит, надо проверить, могу ли я дальше работать адвокатом", — говорил он. Адвокатом Сергей Зикрацкий работал с 2013 года. В прошлом году он был защитником журналисток "Белсата", политзаключенных Екатерины Андреевой и Дарьи Чульцовой, а в этом году представлял интересы задержанных сотрудников Пресс-клуба, участвовал в других политических процессах. Внеочередную переаттестацию Минюста Зикрацкий не прошёл.

"За эти 8 лет я создал небольшой бизнес, который заплатил в бюджет Беларуси несколько десятков тысяч евро только прямых налогов, — пишет Сергей Зикрацкий. — ...Меня лишили моей любимой профессии, лишили моего бизнеса. Должен ли я негодовать и злиться на эту страну. Негодовать — да, злиться на страну — нет".

По словам Зикрацкого, с 1 мая его "временным домом" стала Вильня. Он надеется "скоро вернуться в свободную Беларусь" и намерен "делать всё возможное, чтобы изменить ситуацию" в нашей стране.
 
 
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Адвокат Сергей Зикрацкий уехал в Вильнюc. Об этом он написал в Facebook.
 
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